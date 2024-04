A tres semanas de ocurrido el crimen de Germán Medina, Interpol emitió un “alerta roja” para encontrar a Abel Guzmán, quien asesinó a su compañero de trabajo en una peluquería del barrio porteño de Recoleta el pasado 20 de marzo. Desde ese entonces, el homicida no fue encontrado y tampoco hay pistas de su paradero, a pesar de que en un inicio las autoridades habían afirmado que estaba acorralado.

El hecho tuvo lugar en una reconocida peluquería llamada Verdini. Según relató su dueño, el violento episodio ocurrió luego de que un grupo se quedara a tomar unas bebidas tras finalizar la jornada laboral. Durante el encuentro, Medina y Guzmán comenzaron a discutir hasta que el homicida sacó un arma y le disparó a la víctima en la cabeza.

Con "reformas y modificaciones", reabre la peluquería Verdini y hay temor porque el homicida Abel Guzmán sigue prófugo

Luego del crimen, el atacante huyó de la escena al escapar por la ventana y nunca más se supo nada de él. El brutal asesinato con su posterior huida quedó grabado por las cámaras de seguridad del local que permaneció cerrado, aunque abrirá nuevamente el próximo sábado.

De esa manera, se lo pudo ver a Guzmán corriendo de la peluquería ubicada en la calle Beruti 3017 para hacer tres cuadras hasta llegar a la avenida Coronel Díaz. Allí dobló a la izquierda, pasó por el shopping Alto Palermo y llegó hasta la calle Charcas, donde aparentemente se le pierde el rastro.

Germán Medina (der.) había comenzado a trabajar en la peluquería de Facundo Verdini (izq.) hacía poco más de un año y había tenido varios roces con Guzmán.

Durante las tres semanas desde que ocurrió el crimen, se realizaron diversos allanamientos y hasta se le concedió un pedido de captura nacional e internacional al hombre, pero todavía se desconoce dónde se encuentra. Ante la falta de evidencias a pesar de la incesante búsqueda, los familiares de la víctima sospechan que el homicida tendría ayuda de terceros.

En declaraciones radiales a la Rock&Pop, la hermana de Medina sostuvo: "Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de Capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo".

La investigación del caso quedó en manos del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, que pidió la intervención de la Brigada de Homicidios. Por el momento, los investigadores manejan dos hipótesis: que alguien lo está cubriendo o que se quitó la vida para evitar ser detenido. Además, están convencidos de que planificó el crimen con antelación porque había perdido clientes y horas de trabajo desde que llegó Medina.

El asesino de la peluquería de Recoleta sorteó 15 mil cámaras y ya lleva más de 380 horas prófugo

Sumado a esto, a más de dos semanas del hecho, un nuevo video que incorporó la Justicia da muestras de que Guzmán, después de sacarle la vida al colorista, tendría la intención de asesinar al dueño de la peluquería, aunque no lo encontró durante su persecución y se terminó marchando. No obstante, la hermana de la víctima no estuvo de acuerdo con esa versión: “No quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo [Verdini, dueño de la peluquería]”.

Cuando comenzó la investigación, el abogado del comercio, Cristian Benítez, mencionó que los motivos del crimen podrían ser “celos o cuestiones personales”. “Habían terminado el día de trabajo y eran las únicas cinco personas que estaban. Se juntaron para distenderse y después cerrar el local”, mencionó. “Puede ser un tema de egos o cuestiones personales por cumplir la misma función”, expresó en TN.

