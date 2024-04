A tres semanas del crimen de Germán Gabriel Medina (33) y en medio de temores porque el homicida Abel Guzmán (43) continúa prófugo, la peluquería Verdini del barrio porteño de Recoleta reabrirá sus puestas con "modificaciones y reformas". La noticia fue confirmada por Cristian Benítez, abogado del dueño del comercio, días después de que su cliente manifestara que no quiere "abrir más" el establecimiento debido a que el asesino aún sigue libre, pero que necesita volver a trabajar.

El letrado informó que recibieron la autorización judicial para que el negocio vuelva a funcionar, por lo que se espera que el próximo sábado se haga la reapertura. Asimismo, el defensor de Facundo Verdini destacó que previamente se harán ciertas refacciones y modificaciones, entre las que se destaca reparar el vidrio que se estalló producto del disparo que mató al joven colorista. “Después de hacer las reformas y las modificaciones que haya que hacer, el sábado se va a hacer la apertura del local”, destacó Benítez en diálogo con TN.

El asesino de la peluquería de Recoleta sorteó 15 mil cámaras y ya lleva más de 380 horas prófugo

Mientras verifican los últimos detalles en la peluquería, la Justicia continúa buscando a Guzmán. Si bien en un principio las autoridades habían destacado que estaba acorralado, a tres semanas del crimen no hay noticias de su paradero. Durante este lapso de tiempo se realizaron diversos allanamientos y hasta se le concedió un pedido de captura nacional e internacional, pero todavía se desconoce dónde se encuentra.

Esta incesante búsqueda genera preocupación en los familiares de la víctima, quienes sostienen que el homicida tendría ayuda de terceros. En declaraciones radiales a la Rock&Pop, la hermana de Medina sostuvo: "Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de Capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo".

El día que asesinó a German Medina, Abel Guzmán (43) se rapó.

El temor también se extendió a Verdini y a los otros empleados del local, quienes expresaron que no desean a volver a trabajar en el lugar. En ese sentido, el dueño de la peluquería manifestó en los últimos días: “No queremos volver a la peluquería. Estamos todos asustados y buscándole la vuelta para ver cómo volvemos".

Al respecto, indicó que "hay varios de los chicos del staff que no quieren volver a esa peluquería, definitivamente, por el impacto de toda la situación". "Por mi parte, me convencí de que no quiero abrir más, pero necesitamos trabajar y todos los del equipo necesitan seguir trabajando”, añadió el hombre.

Discusión fatal en una peluquería en Recoleta: asesinaron a un joven de 33 años

En esa línea, remarcó que tiene miedo debido a que el último video viralizado sobre el hecho muestra que Guzmán también habría intentado matarlo "Después de matar a Gabriel vino a buscarme a mí. Todo fue impredecible, porque nadie en la peluquería le hizo nada a Abel para que reaccionara así”, expresó Verdini.

Según relató el dueño apenas trascendió el crimen, el violento episodio ocurrió luego de que un grupo se quedara a tomar unas bebidas una vez finalizada la jornada laboral. Durante el encuentro, Medina y Guzmán comenzaron a discutir hasta que el homicida sacó un arma y le disparó a la víctima en la cabeza.

Germán Medina (der.) había comenzado a trabajar en la peluquería de Facundo Verdini (izq.) hacía poco más de un año y había tenido varios roces con Guzmán.

Tras el hecho, el atacante huyó de la escena del crimen escapando por la ventana y desde ese entonces no volvió a ser visto. Guzmán escapó corriendo de la peluquería ubicada en la calle Beruti 3017 e hizo tres cuadras hasta llegar a la avenida Coronel Díaz. Allí dobló a la izquierda, pasó por el shopping Alto Palermo y llegó hasta la calle Charcas, donde aparentemente se le pierde el rastro.

La investigación del caso quedó en manos del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, que pidió la intervención de la Brigada de Homicidios. Por estas horas, los investigadores del caso manejan dos hipótesis: que alguien lo está cubriendo o que se quitó la vida para evitar ser detenido. Además, están convencidos de que planificó el crimen con antelación porque había perdido clientes y horas de trabajo desde que llegó Medina.

MB / Gi