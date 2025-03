"Estaba enceguecido": filtraron un video de la confesión de Jorge Mangeri por el caso de Ángeles Rawson

Pasaron 12 años ya del femicidio de Ángeles Rawson, uno de los casos más terribles y resonantes del último siglo en Argentina. A pesar de que la causa tuvo una rápida resolución, nuevos materiales continúan saliendo a la luz. En esta ocasión, apareció un video de Jorge Mangeri, el portero de edificio que fue condenado por el crimen, hablando con sus abogados Miguel Ángel Pierri y Marcelo Biondi durante una reunión en el penal de Ezeiza.

El recorte es del martes 15 de agosto de 2013, dos meses después del asesinato de la joven de 16 años. En aquel entonces, el portero del edificio donde vivía la víctima ya había sido acusado de haberla matado y arrojado a un contenedor de basura. Durante el encuentro que se ve en las imágenes difundidas por Infobae, sostuvo que cuando mató a Ángeles estaba “enceguecido” y que lo que sucedió fue “un accidente”.

Durante su conversación, Mangeri expresó: “No puedo explicar. Yo ahora veo todo como que hubiera hecho otras cosas. Y si, después sí, pero en ese momento estaba enceguecido. Me pesaba. No vi que fue un accidente”, relató. Ademas, aseguró que él “jamás le pegó, ni la violó, ni intentó hacerlo”. Según sus palabras: “Eso se lo juro por lo que quieran. Digan lo que digan es todo mentira. Lo juro por lo que más quiero en la vida. Yo jamás le pegué una piña ni la quise violar ni la violé. Jamás, jamás. Eso lo juro por lo que más quiero en la vida”.

Sin embargo, y a pesar de sus dichos, el expediente del caso señala que debajo de las uñas de Ángeles había rastros biológicos de Mangeri, lo cual implica que la víctima intentó defenderse mientras el ataque ocurría.

Más adelante, afirmó: “Después con la fiscal, yo pedí hablar con ella a solas y me dijo que no. En el momento en que ella se fue, todo ese tiempo, la Policía me decía que yo la había violado, que yo la había matado, que iba a ir preso de por vida, que iban a meter a Diana (su mujer) presa”.

Ángeles Rawson desapareció el 10 de junio de 2013

Cómo fue el crimen de Ángeles Rawson

La adolescente de 16 años desapareció el lunes 10 de junio de 2013, cuando regresaba a su casa ubicada en el barrio porteño de Palermo. Durante la investigación, se cotejaron las cámaras cercanas al domicilio de la víctima y se halló el momento preciso en el que Rawson entraba por la puerta principal del edificio donde vivía. Sin embargo, y al día siguiente de la desaparición, su cuerpo fue encontrado en un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), ubicado en José León Suárez.

Mangeri entró en escena cuando las autoridades lograron verificar que presentaba heridas en su cuerpo, sospechadas de ser resultado de la defensa de la joven al momento del ataque. De hecho, y para despejar todo tipo de duda, el hombre se quebró en su declaración ante la fiscal del caso.

Había restos biológicos de Mangeri bajo las uñas de la víctima

En los días previos al fallo, tanto la fiscalía, representada por Fernando Fiszer y Sandro Abraldes, como la querella, pidieron la pena de prisión perpetua para Mangeri. Por su parte, la defensa solicitó que se anularan los alegatos y los pedidos de condena, exigiendo la absolución del acusado. Al dirigirse al tribunal por última vez, el portero pronunció una frase que generó enojo entre los familiares de la víctima, al referirse a Ángeles con el apodo que usaban sus seres queridos: "Soy inocente, no tuve nada que ver con la muerte de Mumi".

