Tras el caso de Agostina Páez, una nueva denuncia por racismo generó repercusión en Brasil después de que otro ciudadano argentino fuera denunciado tras insultar a una repartidora, en medio de una discusión. El sospechoso fue identificado como José Luis Haile, un hombre oriundo de La Plata que vive en Río de Janeiro desde hace más de dos años y que se conoció que solía trabajar como "arbolito" en la capital bonaerense.

Haile, de 67 años, se hace llamar en las redes sociales "El Puma de Janeiro". Según se observa en su cuenta de Facebook, actualmente se dedica a la venta de choclos, uno de los alimentos más populares que se consumen en las playas. El episodio que desencadenó en su detención tuvo lugar el lunes pasado, en un supermercado de Copacabana, mientras esperaba en una fila y comenzó a quejarse por la demora en la atención.

Tras el caso Agostina Páez, otro argentino fue detenido en Copacabana por un insulto racista a una trabajadora brasileña

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Delante de él se encontraba Samara Rodrigues de Lima, una joven de 23 años que realiza repartos para una aplicación, que aguardaba para que le entregaran varios pedidos en una caja que momentáneamente estaba cerrada. La víctima intentó explicarle que la cajera todavía no había comenzado a trabajar y que él supuestamente ya sabía -al haberse colocado en esa fila- que ese lugar todavía no estaba prestando atención.

El agresor reaccionó con expresiones racistas luego de que ella le respondiera para defender su ubicación. “Negr* put*”, le habría dicho Haile dos veces, mientras siguió hablando en voz baja. La situación se extendió a lo largo de varios minutos y generó mucha incomodidad entre las personas que estaban en el local. Finalmente, otro argentino fue quien terminó tomando la decisión de denunciarlo ante la Justicia por injuria racial: Juan Esteban García, un albañil cordobés que también reside en la icónica ciudad brasileña.

En diálogo con el medio O Globo, Samara dio precisiones sobre el hecho y dijo que se exaltó y llamó "cobarde" al "Puma" cuando bajó la voz luego de insultarla. "Cuando me dirigí a él, empezó a hacer ‘sh’ muy fuerte (para callarla). Y le dije que si él se quejaba conmigo, yo también podía quejarme con él. Luego, él dijo la palabrota racista", relató.

"Estaba muy nerviosa y enfadada, no esperaba que esto sucediera", manifestó. Además, aseguró que los empleados del comercio no intervinieron en ese momento y que esperaba un poco más de apoyo por parte de los guardias. "Volví al trabajo el miércoles. Este martes no pude trabajar. Me siento cansada, todavía un poco frustrada y con miedo de que algo así pueda volver a ocurrir", añadió.

El giro en el caso y la intervención de un argentino

Según pudo conocer PERFIL, el hecho ocurrió en una de las sucursales de la cadena de supermercados Mundial, que posee una red regional muy fuerte en la ciudad de Río de Janeiro. La intervención de García fue clave, ya que pidió ayuda a dos agentes de la Guardia Municipal, que aprehendieron al sospechoso y lo trasladaron hasta la Comisaría N°12 de Copacabana.

Un día después, se desarrolló una audiencia de custodia y el tribunal de Río de Janeiro optó por definir la preventiva de Haile, que desde el martes último permanece alojado en la Prisión José Federico Marques de Benfica, un barrio de la zona norte del territorio carioca.

"Cuando yo llegué a la caja, este hombre estaba haciendo callar a la chica e insultando a las cajeras; el ambiente era pesado", contó más tarde el albañil oriundo de Córdoba al canal TN. Ante los insultos del acusado, la joven delivery rompió en llanto. "Cuando empezó a llorar, yo le dije que se quedara ahí, que iba a llamar a la Policía", agregó sobre la pelea, que al principio pensó que se trataba de una situación "tonta".

Juan Esteban aseguró haber escuchado bien los dichos discriminatorios y sostuvo que previamente le había recordado a su compatriota la gravedad que tienen en territorio brasileño los insultos que había pronunciado. "Es grave esto acá, yo le dije que se quedara adentro porque afuera también había gente que lo estaba esperando", indicó. Por otro lado, reveló que quiso intervenir porque él también había sufrido discriminación antes.

"Soy mestizo, y allá en Argentina también sufrimos racismo", continuó diciendo. "Allá no hay ley, así que me puse en su lugar. Lamentablemente, todavía hay este tipo de personas, pero tenemos que actuar con mano de acero con ellos, sino esto no se termina", cerró.

Agostina Paez, la abogada argentina que fue detenida por injuria racial en Río de Janeiro.

El caso de Haile hizo recordar al incidente que protagonizó en enero pasado Agostina Páez, la abogada de Santiago del Estero que estuvo privada de su libertad en Brasil por una denuncia por injuria racial. La joven se encontraba de vacaciones con sus amigas cuando tuvo una fuerte discusión con tres empleados del local gastronómico Barzin de Ipanema por la cuenta, ya que le reclamaban el pago de unas bebidas que supuestamente ya habían abonado.

La discusión escaló en un fuerte cruce en el que Páez insultó a los camareros, aunque después aceptaron pagar los que le pedían porque querían irse del lugar. Luego, las cámaras ubicadas en la calle la captaron realizando expresiones y gestos racistas (comparables a los de un mono), mientras sus amigas la frenaban. Según se pudo apreciar en la filmación, su reacción se desató cuando uno de los trabajadores le hizo una seña obscena y le gritó.

Agostina estuvo más de 70 días con tobillera electrónica en un departamento, con la prohibición de salir del país, hasta que fue autorizada a regresar a Argentina tras pagar una caución de 18.800 dólares. La fiscalía redujo la acusación de tres a un solo delito y el Guilherme Duarte, del Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro, la procesó y se espera que pronto defina la condena con cumplimiento de medidas como trabajos comunitarios y cursos obligatorios.

La situación del argentino detenido en Copacabana

La injuria racial es un delito que consiste en ofender la dignidad o el honor de una persona específica utilizando elementos de raza, color, etnia, religión u origen. En Argentina, el Código Penal agrava homicidios por odio racial y la Ley 23.592 sanciona la discriminación, pero no tiene penas de prisión en casos civiles. En Brasil el caso es distinto, ya que fue equiparada al delito de racismo en 2023, con penas que van desde 2 a 5 años de prisión y una multa.

A pesar de que la sanción prevista es de prisión, en varos casos concretos (sobre todo sin antecedentes), existen acuerdos, indemnizaciones a los damnificados u otras medidas alternativas. Sin embargo, a diferencia de la abogada santiagueña, Haile reside en Brasil, lo que podría hacer inferir a las autoridades que debería conocer el idioma y las leyes locales, hecho que podría agravar su situación.

También se conoció que el argentino que actualmente está arrestado de forma preventiva tiene antecedentes penales. En 2018, fue detenido y acusado de haber agredido físicamente a otra persona que, al igual que él trabajaba vendiendo y comprando dólares en la calle. El hecho había ocurrido dos años antes, la víctima sufrió un corte y una fratura y se cree que todo se debió a una disputa territorial entre "arbolitos".

Los elementos que llevaron a su detención en ese momento no fueron solo los testimonios de los testigos, sino también las cámaras de seguridad de la zona que grabaron lo ocurrido. Esta causa fue investigada por la fisca Betina Lacki y se tramitó en el Juzgado de Garantías N°2 platense, a cargo de Jorge Moya Panisello.

FP