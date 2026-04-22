El nuevo episodio de discriminación protagonizado por un ciudadano argentino volvió a sacudir a Río de Janeiro: en la fila de un supermercado de Copacabana, José Luis Haile, de 67 años y residente en Brasil desde hace al menos dos años, terminó detenido en flagrancia por proferir insultos racistas contra una joven trabajadora. A poco más de tres meses del mediático caso de la abogada argentina Agostina Páez, quien fue procesada por un hecho similar en Ipanema.

Sucedió en una sucursal de la cadena Mundial, sobre la calle Siqueira Campos, a pocas cuadras de la costanera, donde lo que parecía una compra más derivó en un episodio de violencia verbal cuando el hombre comenzó a quejarse por la demora en una de las cajas. Alllí, intervino Samara Rodrigues de Lima, una joven brasileña de 23 años que trabaja como repartidora para una aplicación de entregas. Tenía pedidos pendientes y se había ubicado en una caja por abrir.

A partir de lo que consta en la denuncia, la demora fue de unos diez minutos. La joven intentó explicar la situación, pero la respuesta fue un gesto de desprecio: Haile le indicó que se callara.

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Fue una tensión que escaló en segundos. Cuando Samara se negó a ser silenciada, el hombre le lanzó la expresión “negra puta” en dos oportunidades. La agresión quedó registrada en testimonios y derivó en una intervención inmediata.

El testigo que alertó a las autoridades fue otro ciudadano argentino que estaba en la fila y decidió intervenir. La Guardia Municipal llegó al lugar y detuvo a Haile en el acto. Luego fue trasladado a la 12ª Comisaría de la Policía Civil de Río.

Sin embargo, la escena del arresto también quedó registrada. En las imágenes se lo ve caminando escoltado por varios agentes, vestido con una camiseta de la selección brasileña, sandalias y un piluso.

Así, en menos de 24 horas, decidió convertir la detención en prisión preventiva. La clave está en un cambio legal reciente: desde 2023, Brasil equiparó la injuria racial al delito de racismo. Esto implica que se trata de un delito imprescriptible y no excarcelable mediante fianza en sede policial.

Agostina Páez es una abogada argentina de 29 años, oriunda de Santiago del Estero

A diferencia del caso Páez, Haile no estaba de paso. Su condición de residente abre otro frente: se presume un mayor conocimiento de las normas y del contexto social brasileño, un elemento que podría pesar en su situación judicial.

Comparativa con el caso Agostina Páez

En comparación con Páez, Haile aparece en una situación procesal más gravosa porque reside en Brasil desde hace al menos dos años y ya quedó con prisión preventiva, mientras que Páez era turista, estuvo más de 70 días con tobillera electrónica y obtuvo autorización para regresar a la Argentina tras pagar una caución de 18.800 dólares.

Si una persona vive en Brasil desde hace años, la fiscalía y el juez pueden sostener con más facilidad que conoce las reglas del país, su idioma y las consecuencias de su conducta, lo que suele influir en el análisis de peligro de fuga o de incumplimiento. En un caso de turista, en cambio, la defensa suele apoyarse más en la ausencia de domicilio estable en el país, el carácter excepcional de la permanencia y la posibilidad de garantizar el proceso con caución o control electrónico.

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