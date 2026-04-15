Agostina Páez enfrenta otra denuncia en Argentina: su ex novio la acusa de no devolverle el auto

A pocos días de haber regresado al país tras su detención en Brasil, Agostina Páez vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, la denuncia no llega desde el exterior sino desde Argentina: su ex novio la acusó de no haberle devuelto un auto que, según sostiene, es de su propiedad.

El denunciante es Javier Zanoni, un dentista de 32 años con quien Páez convivió durante tres años. La presentación judicial fue realizada en La Banda, en Santiago del Estero, bajo las figuras de retención indebida y abuso de confianza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la versión del denunciante, durante la relación le prestó a la abogada un Citroën Cactus, pero tras la ruptura ella no se lo devolvió. Asegura que realizó múltiples reclamos, tanto personales como por mensajes y llamados, sin obtener respuesta. Incluso, sus abogados indicaron que enviaron una carta documento exigiendo la restitución del vehículo, también sin éxito.

Además, sostienen que la documentación del auto está a nombre de Zanoni, lo que respaldaría su reclamo.

Sin embargo, desde el entorno de Páez rechazan la acusación y plantean una versión completamente distinta. Según allegados a la abogada, el vehículo habría sido adquirido por la familia de ella en 2024, cuando se recibió, y puesto a nombre de Zanoni como parte de un acuerdo interno. En ese contexto, aseguran que la denuncia responde más a un conflicto personal tras la ruptura que a un delito.

Agostina Páez pagó la caución de 18.500 dólares, le sacaron la tobillera electrónica y ya puede volver a la Argentina

Incluso, personas cercanas a ambos señalan que la relación había avanzado hacia un posible casamiento y que, tras la separación, el denunciante habría intentado retomar el vínculo sin éxito.

Mientras tanto, el caso suma un nuevo capítulo a la situación judicial de Páez, quien ya había estado casi tres meses en Brasil, primero detenida y luego con arresto domiciliario, tras ser acusada de injuria racial en Río de Janeiro. Ese expediente sigue abierto y deberá regresar a ese país para enfrentar el proceso.

Ahora, con esta nueva denuncia en Argentina, la abogada vuelve a estar bajo la lupa judicial, en medio de versiones cruzadas y un conflicto que todavía no tiene resolución.

LB