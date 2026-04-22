Juicio por YPF: Burford anunció que llevará la demanda ante el CIADI mientras el Gobierno prepara la defensa

La causa por la estatización de YPF sumó un nuevo capítulo. Esta vez, los fondos Burford informaron en una carta a la jueza Loretta Preska que iniciaran un juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo que pertenece al Banco Mundial.

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Desde la Procuración del Tesoro respondieron a las preguntas de Perfil y detallaron que “era un camino lógico y esperado que pudieran tomar, hay que ver si prospera, hay que ver la presentación que hagan”, expresaron resaltando principalmente: “nosotros como siempre ya estábamos trabajando en ese escenario, como todos los escenarios que hemos trabajado en el juicio YPF en el último tiempo, anticipándonos a que esto podía pasar”.

Esta medida de Burford llega luego de que la Justicia de Estados Unidos anulara en la Cámara de Apelaciones de Nueva York el fallo contra YPF y la Argentina, en donde se invalidó la condena de primera instancia de la jueza Preska, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario que rondaba los u$s16.000 millones.

Jueza Loretta Preska

Detalles sobre el anuncio del nuevo juicio

Según detalló el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, que sigue de cerca el tema Juicio YPF, “en una carta enviada a la jueza Loretta Preska, los demandantes en el caso informan que la República Argentina ya ha sido informada que pronto comenzará un juicio en el CIADI. Al mismo tiempo, informan que también buscarán una revisión del fallo a la Corte de Apelaciones, algo que ocurrirá antes del 8 de Mayo”.

Además, “solicitan a la Juez Preska que autorice el uso de material confidencial utilizado en su corte para la demanda que pronto presentarán en el CIADI”, indicó Maril.

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Por otra parte, Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, en su cuenta de la red social X mencionó que los abogados de Burford le pidieron a la jueza Preska que modifique su orden vigente, que sólo permite usar la información obtenida en el discovery en el juicio en Nueva York, para poder usar esa información en un eventual arbitraje en el CIADI contra la Argentina.

“Para intentar resucitar en el CIADI su demanda fracasada en Nueva York, Burford se basará probablemente en el tratado bilateral de inversión que el gobierno de Menem firmó con España en 1991, un año antes de que su gobierno privatizara YPF”, agregó Soler.

Desde Procuración mencionaron a Perfil que estas medidas “son parte de las instancias a las que pueden seguir elevando el tema ya teniendo la sentencia de la Cámara de Apelaciones”, además agregaron que “les queda la opción del rehearing dentro de la Cámara de Apelaciones por el lado del litigio en la justicia. Y por otro lado está todo el sistema de arbitraje internacional, que es otra manera de dirimir conflictos, controversias internacionales”.

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Por último, una fuente de Perfil especializada en litigios internacionales detalló que “el CIADI, así como la Cámara de Apelaciones y eventualmente la SCOTUS (Corte Suprema de USA) tienen que evaluar y decidir si toman el caso”, por lo que existe posibilidad de que no prospere.

GZ / lr