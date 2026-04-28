La Casa Blanca lanzará pasaportes de edición limitada con la cara de Trump por los 250 años de Estados Unidos

El Departamento de Estado anunció este martes que emitirá pasaportes estadounidenses conmemorativos con la cara del presidente Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. El republicano será el primer presidente vivo en aparece en el documento de viaje.

Entre 25.000 y 30.000 de estos nuevos pasaportes estarán disponibles para los solicitantes poco antes del 4 julio. Al mismo tiempo, se están realizando esfuerzos para incluir la firma del republicano en todos los nuevos billetes estadounidenses.

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El pasaportes conmemorativo será el documento predeterminado para las personas que lo soliciten en la oficina de Washington. Aquellos que deseen un documento de viaje estándar podrán obtenerlo en línea o fuera de Washington, según señalaron los funcionarios.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses de diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

“Estos pasaportes contarán con diseños personalizados e imágenes mejoradas, manteniendo al mismo tiempo las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense uno de los documentos más seguros del mundo”, afirmó.

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El nuevo modelo incluirá la fotografía de Trump sobre un sello dorado con su firma en una página anterior, mientras que la portada mostrará las palabras "Estados Unidos de América" en letras doradas en negrita sobre la parte superior y "Pasaporte" en el sector inferior.

Además, en la parte inferior de la contraportada habrá una pequeña bandera estadounidense lamida en oro, con el número 250 rodeado de estrellas. La inclusión de Trump en el pasaporte es el paso más reciente que han dado sus asesores para aumentar su visibilidad.

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Los únicos presidentes que aparecen en los actuales pasaportes de Estados Unidos son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Otras representaciones incluyen la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia de Filadelfia, así como citas emblemáticas.

El republicano también tiene pensado incluir su nombre al edificio del Instituto de la Paz de Estados Unidos y al centro de artes escénicas Kennedy Center. Trump también causo revuelo con sus planes para un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y un enorme arco que se construirá en Washington.