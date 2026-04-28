Según Trump, Irán dice que está "en estado de colapso"

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social este martes un posteo poco claro, donde adjudica al gobierno de Irán declaraciones que no han sido confirmadas. "Irán acaba de informarnos que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras tratan de aclararse sobre la situación de su liderazgo (¡que creo que van a poder hacer!)", asegura. Y luego remata con una frase usual en sus comunicaciones: "Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP".

El posteo no especifica quién en Irán habría enviado ese mensaje, ni por cuál canal. Hasta el momento, Teherán no confirmó haber realizado esa comunicación .

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La administración de Trump rechazó una propuesta para reabrir Ormuz

Según el medio especializado en la Casa Blanca Axios, Trump discutió el lunes 27 con su equipo de seguridad nacional una propuesta iraní trasladada a Washington a través de las negociaciones diplomáticas en Pakistán. La oferta contemplaba que Irán levantara el bloqueo en el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos hiciera lo mismo y difiriera las conversaciones sobre el programa nuclear iraní para una etapa posterior.

El secretario de Estado, Marco Rubio, descartó la propuesta con énfasis: "No podemos dejar que se salgan con la suya. Tenemos que asegurarnos de que cualquier pacto les impida definitivamente lanzarse hacia un arma nuclear en cualquier momento". No se tomaron decisiones en esa reunión, que parecía lejana a un acuerdo por la negativa de Trump a postergar las negociaciones sobre el programa nuclear.

El bloqueo de Ormuz lleva dos meses y provoca la mayor crisis energética en décadas

El estrecho de Ormuz permanece cerrado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán y asesinaron al líder supremo Ali Khamenei. Desde entonces, Irán bloquea el paso a buques que se dirigen a puertos de sus enemigos. Desde mediados de abril, Trump impuso un "contra bloqueo" a puertos iraníes.

Esta situación provoca la mayor crisis energética desde los años 70, ya que el 20 por ciento del petróleo crudo del mundo pasa por el estrecho. El barril de Brent ya supera los 108 dólares, y esto tiene consecuencias en todo el mundo; por ejemplo, afecta al servicio de transporte urbano en la Argentina, por el encarecimiento de la nafta. .

El posteo llega en medio del estancamiento de las negociaciones

La publicación de Trump llega el mismo día en que recibe al rey Carlos III en la Casa Blanca, en medio de tensiones con el Reino Unido por la negativa del primer ministro Keir Starmer a apoyar los bombardeos contra Irán.

También coincide con el anuncio de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP a partir del 1 de mayo para acelerar su producción propia, y con una cumbre de emergencia del Consejo de Cooperación del Golfo en Yeda para abordar la crisis.

Trump amenaza, pero los ayatolas siguen golpeando en Ormuz y ahorcando opositores

Trump había amenazado con "destruir" Irán si no reabría el paso. El 5 de abril, publicó en Truth Social: "¡Abran el maldito estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno —¡SÓLO MIREN!". El posteo de este martes, sin embargo, adopta un tono distinto: sugiere que Irán está cediendo. Sin embargo, no presenta ninguna evidencia.

El martes 21, Trump volvió a extender el alto el fuego con Teherán. La prórroga fue "indefinida" y la justificó en las "divergencias internas" del régimen iraní, a la espera de que presente "una propuesta unificada". El diálogo, por el momento, se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

MB / EM