Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Riad, y de la alianza OPEP+, de la que también forma parte Rusia, a partir del 1º de mayo, anunció este martes la agencia de prensa emiratí.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", indicó la agencia Wam.

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