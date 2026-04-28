martes 28 de abril de 2026
INTERNACIONAL
Conflicto en Medio Oriente

Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y OPEP+ en plena Guerra de Irán

Desde el 1 de mayo, el tercer mayor exportador de hidrocarburos de la agrupación abandona el esquema dominado por Arabia Saudita tras seis décadas, en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

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Los Emiratos árabes. Tiene un sistema con tinte autoritario. | bloomberg

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Riad, y de la alianza OPEP+, de la que también forma parte Rusia, a partir del 1º de mayo, anunció este martes la agencia de prensa emiratí.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", indicó la agencia Wam.

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