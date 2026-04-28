Malvinas: apuestas en Polymarket por un eventual traspaso del Reino Unido reavivó la polémica

En Polymarket, uno de los mercados de predicciones más populares del mundo, usuarios apuestan sobre la probabilidad de que Reino Unido transfiera las Malvinas a la Argentina en 2026.

El contrato, formulado como "¿Reino Unido anunciará la transferencia de las Malvinas a Argentina en 2026?", llegó a registrar picos abruptos en los últimos días en línea con la mención al tema en la conversación digital, y luego se estabilizó en torno a niveles bajos, reflejando la baja probabilidad que hoy asigna el mercado a ese escenario.

El movimiento se produjo después de que se filtrara un documento del Pentágono, en Estados Unidos, que sugiere una revisión de la política estadounidense frente a las "posesiones imperiales europeas", incluida la Cuestión Malvinas, en línea con la revisión del accionar de los aliados de Washington en la guerra con Irán.

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Sin tener una implicancia formal, el memo del gobierno estadounidense alcanzó para reactivar especulaciones sobre su postura en la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía del archipiélago del Atlántico sur, provocando numerosas reacciones del establishment en ambos lados del océano Atlántico.

El debate sobre Malvinas llegó al mercado de predicciones Polymarket.

En tanto, en ese cruce entre geopolítica y finanzas, plataformas como Polymarket operan como un termómetro inmediato de expectativas: cada operación ajusta el precio de un resultado posible, convertido en porcentaje de probabilidad, con fuertes oscilaciones ante rumores o eventos.

Un mercado sin regulación y bajo sospecha en Argentina

El crecimiento de estos mercados también puso en evidencia su vínculo con información sensible. Un caso reciente en Estados Unidos involucró a un sargento mayor de fuerzas especiales, acusado de utilizar datos clasificados para operar en Polymarket en apuestas vinculadas a un cambio de gobierno y un ataque a Venezuela.

Según la investigación, el militar habría invertido unos 32.000 dólares estadounidenses y obtenido ganancias superiores a $400.000 tras "anticipar" el resultado de un operativo. La causa incluye cargos por uso indebido de información gubernamental, fraude y apropiación indebida.

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En Argentina, episodios similares generaron sospechas. En marzo, minutos antes de que el INDEC difundiera el dato oficial de inflación, se registró un salto abrupto en apuestas dentro de la plataforma, con un volumen cercano a 91.000 dólares en el contrato que medía el índice de febrero, lo que alimentó versiones sobre posible uso de información privilegiada.

En el caso de la apuesta sobre Malvinas, vigente en Polymarket al cierre de esta nota, queda reservado a usuarios de otros países dado que en Argentina no se puede utilizar la plataforma, desde que la Justicia porteña ordenó el bloqueara su accionar en Argentina en marzo, en una decisión sin precedentes.

La medida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31, a cargo de la jueza Susana Parada, a partir de una investigación del fiscal Juan Rozas (FEJA), originada en una denuncia de la Lotería de la Ciudad (LOTBA) por la operatoria irregular de la plataforma.

Según el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el sitio funciona como un sistema de apuestas no autorizado, sin verificación de identidad ni edad, con operaciones opacas y sin habilitación en el país, lo que fue corroborado por la Asociación de Loterías Estatales (ALEA) y respaldado por la Cámara de Casinos (CASCBA). El fallo ordena a los proveedores de internet bloquear el acceso, y a Google y Apple restringir la app, con efecto retroactivo sobre usuarios ya registrados en Argentina.

Qué es Polymarket

Polymarket es una plataforma de mercados de predicción que permite a los usuarios apostar sobre la probabilidad de que ocurran eventos futuros, desde elecciones y conflictos internacionales hasta indicadores económicos.

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El sistema funciona a través de la compra y venta de participaciones asociadas a distintos escenarios. El precio de cada participación refleja la probabilidad percibida de que ese evento ocurra. Por ejemplo, un valor de 20 centavos equivale a una estimación del 20%.

Las operaciones se realizan con criptomonedas y, en muchos casos, sin necesidad de revelar la identidad del usuario a través de billeteras digitales. La plataforma opera en gran medida fuera del marco regulatorio de Estados Unidos y su regulación varía según cada jurisdicción.

En los últimos años, estos mercados crecieron en volumen y diversidad temática, consolidándose como espacios donde la información, la percepción y el riesgo financiero convergen en tiempo real. En ese cruce, la geopolítica también se convierte en objeto de apuesta.

CD/DCQ