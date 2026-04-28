El feroz endeudamiento de la población brasileña

(SAN PABLO)- El 70% de la población adulta brasileña se encuentra hoy al borde de un abismo financiero. Son 82 millones de consumidores que enfrentan grandes dificultades para saldar deudas acumuladas con tarjetas de crédito, cuotas de préstamos o descubiertos en sus cuentas. Según una investigación del Instituto Brasileño de Economía (IBRE), que pertenece a la prestigiosa Fundación Getulio Vargas (FGV), en promedio estos ciudadanos deben destinar casi la mitad de sus ingresos para saldar los “compromisos” con los bancos.

El sondeo del IBRE reveló que, desde el año pasado hasta febrero último, hubo un aumento de 7 millones de morosos. La situación más crítica es la del segmento de habitantes que gana hasta dos salarios mínimos (640 dólares); que representa 70 por ciento de la población empleada. Es un escenario similar al que sufren los argentinos, especialmente las clases medias. Pero con algunas diferencias esenciales: Brasil vive un momento aún positivo en el mercado laboral, con el desempleo en mínimos históricos y con salarios que registran aumentos reales.

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Otra gran disparidad en las situaciones de ambos países es que, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y las instituciones financieras brasileñas decidieron unir fuerzas para lanzar un programa de renegociación de las deudas, por el impacto social que adquirió el fenómeno y porque, a medio plazo, impactará en la economía del país.

No deja de ser curioso el hecho de que Brasil no figure, con todo, en la lista de naciones con mayor endeudamiento familiar. Según la periodista Miriam Leitao, del diario Estado de Sao Paulo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que, en los países desarrollados, el nivel de endeudamiento supera el 100% del total de ingresos familiares. “En Estados Unidos, por ejemplo, es del 103,5%; en Japón, 124% y el volumen máximo se registra en Suiza, donde alcanza al 224,5%. Esto tiene que ver con mercado de crédito inmobiliario relevante en estas naciones”. La gran divergencia, claro está, es que las tasas de interés en Brasil superan con creces las del llamado primer mundo.

Las deudas por tarjetas de crédito y por descubiertos son las que sufren el nivel de intereses más altos, superiores al 14% mensual. Se llega a un nivel de usura tal que, al refinanciar un débito inicial de 1.000 reales (200 dólares), el cliente debe pagar al cabo de un año una cifra cuatro veces superior: 4.000 reales (800 dólares).

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Los expertos de la FGV indicaron que esto inducirá una crisis, a menos que salga rápido el decreto para resolver el problema. Según el IBRE, desde el año pasado, la economía brasileña entró en un proceso de desaceleración, una tendencia que podría marcar 2026, justo el año de las elecciones presidenciales. Se advierte que el declive combinado con mucha deuda “podría ser potencialmente arriesgado”.

Los investigadores señalan, en el dossier, que un mercado de crédito sólido y amplio juega un papel clave en el desarrollo de un país. “Pero sabemos que cuando una economía crece con mucha deuda de los hogares, al revertirse el ciclo económico, se iniciará un período de desaceleración más intensa y de mayor duración, porque las familias necesitan reducir su consumo para pagar sus deudas”.

DCQ