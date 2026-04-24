Militar de EE.UU. ganó más de US$400.000 apostando sobre captura de Maduro

Un soldado del Ejército de EE.UU. fue acusado de utilizar información clasificada sobre el momento de la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para ganar más de US$400.000 en el mercado de predicciones Polymarket, informó el Departamento de Justicia el jueves.

Arrestado por timbero: soldado de Estados Unidos apostó a la captura de Maduro

Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, un soldado de fuerzas especiales destinado en Fort Bragg, en Fayetteville, Carolina del Norte, participó en la planificación y ejecución de la Operación Absolute Resolve para capturar a Maduro, según EE.UU.

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Los fiscales indicaron que alrededor del 26 de diciembre, Van Dyke creó y financió una cuenta en Polymarket y comenzó a operar con contratos vinculados a si Maduro dejaría de ser el líder de Venezuela. Realizó unas 13 apuestas entre el 27 de diciembre y la noche del 2 de enero, todas con posiciones “SÍ” sobre distintas preguntas relacionadas con Maduro en la plataforma, que permite a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos del mundo real.

La creciente popularidad de los mercados de predicción ha generado preocupación de que estas plataformas son vulnerables al uso de información privilegiada, debido a la gran cantidad de nuevos temas para apostar.

Autoridades israelíes presentaron cargos en febrero contra dos personas, incluido un reservista militar, por utilizar información confidencial para realizar apuestas en Polymarket. Legisladores demócratas en el Congreso han propuesto recientemente nuevas leyes para frenar el uso de información privilegiada en estos mercados.

La acusación formal no menciona si Van Dyke participó en el operativo. Sin embargo, señala que horas después de que Maduro fuera detenido, una foto de Van Dyke fue subida a su cuenta de Google en la que aparece “en lo que parece ser la cubierta de un barco en el mar, al amanecer, vestido con uniforme militar de EE.UU., portando un rifle y junto a otras tres personas también con uniforme militar de EE.UU.”.

El mismo día del operativo, Van Dyke retiró sus ganancias y envió los fondos a una “bóveda” de criptomonedas en el extranjero, según la acusación. Luego pidió a Polymarket eliminar su cuenta.

“Los mercados de predicción no son un refugio para utilizar información confidencial o clasificada obtenida indebidamente para beneficio personal”, dijo en un comunicado el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton. “El acusado presuntamente violó la confianza depositada en él por el gobierno de EE.UU. al usar información clasificada sobre una operación militar sensible para apostar sobre el momento y el resultado de esa misma operación, todo con el fin de obtener ganancias”.

Un portavoz de la fiscalía federal indicó que no pudo proporcionar información sobre un abogado que represente a Van Dyke.

Cooperación de Polymarket

Polymarket señaló en una publicación en X que identificó a un operador que utilizaba información clasificada, remitió el caso al Departamento de Justicia y colaboró con la investigación del gobierno.

“El uso de información privilegiada no tiene lugar en Polymarket”, indicó la empresa. “El arresto de hoy demuestra que el sistema funciona”.

Los fiscales alegan que Van Dyke estaba asignado al Comando Conjunto de Operaciones Especiales de EE.UU., que “lleva a cabo operaciones especiales contra amenazas para proteger el territorio nacional y los intereses de EE.UU. en el extranjero”.

Como parte de su función, firmó un acuerdo de confidencialidad sobre “Operaciones en el Hemisferio Occidental”, reconociendo que el gobierno de EE.UU. había depositado en él una “confianza especial” y que prometía “no divulgar nunca nada” de lo que aprendiera, según el documento.

Los términos de servicio de Polymarket prohíben a los estadounidenses utilizar su plataforma internacional. La acusación indica que Van Dyke eludió esta restricción y creó una cuenta mediante el uso de una red privada virtual que hacía parecer que se conectaba desde un país extranjero.

Polymarket utiliza una plataforma basada en blockchain que no requiere los mismos controles de identidad que los mercados financieros regulados en EE.UU.

Los fiscales señalan que Van Dyke apostó a favor de distintas preguntas relacionadas con Maduro, como: “Fuerzas de EE.UU. en Venezuela... antes del 31 de enero de 2026”; “Maduro fuera... antes del 31 de enero de 2026”; “¿EE.UU. invadirá Venezuela antes del 31 de enero?” o “Trump invoca poderes de guerra contra Venezuela antes del 31 de enero?”.

Presuntamente apostó un total de unos US$33.034. Sus operaciones generaron ganancias ilícitas de aproximadamente US$409.881, según la acusación. Tras transferir sus ganancias a una cuenta de criptomonedas, Van Dyke habría movido los fondos a una cuenta de corretaje recién creada, que los fiscales indicaron podía rastrearse hasta sus operaciones en Polymarket.

Van Dyke enfrenta cinco cargos, incluidos tres por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, cada uno con una pena máxima de 10 años de prisión, y un cargo por fraude electrónico, que contempla hasta 20 años de prisión.

Realizó su primera comparecencia judicial el viernes en un tribunal federal en Raleigh, Carolina del Norte, donde el juez Brian Meyers ordenó su liberación bajo fianza de US$250.000 y restringió sus viajes al este de Carolina del Norte y al área de la ciudad de Nueva York. No puede poseer armas de fuego, salvo que se lo ordenen sus superiores militares.

‘Regla Eddie Murphy’

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda civil paralela contra el soldado, marcando la primera vez que el regulador de derivados de EE.UU. lleva un caso de uso de información privilegiada en mercados de predicción.

También fue la primera vez que el organismo utilizó lo que se conoce como la “regla Eddie Murphy” en un caso de este tipo, según la CFTC. La norma lleva el nombre del protagonista de “Trading Places”, la película de 1983 en la que los personajes interpretados por Eddie Murphy y Dan Aykroyd utilizan un informe gubernamental robado sobre la cosecha de naranjas para ganar millones apostando en futuros de jugo de naranja.

Polymarket y su principal rival, Kalshi, han anunciado recientemente nuevas políticas diseñadas para impedir el uso de información no pública en sus plataformas.

El miércoles, Kalshi informó que había multado y prohibido a tres candidatos políticos que apostaron sobre sus propias elecciones.

Polymarket ha sido objeto de escrutinio por ofrecer contratos vinculados a operaciones militares, algo que la mayoría de las otras plataformas de predicciones evita, en parte por las implicaciones de seguridad nacional y en parte por la vulnerabilidad de estos contratos al uso de información privilegiada.

La Casa Blanca y varias otras oficinas gubernamentales han advertido recientemente a sus empleados que no pueden operar en mercados de predicción utilizando información confidencial.

El presidente Donald Trump fue consultado sobre el arresto del jueves y dijo a los periodistas: “Lo revisaré”, y añadió que desde hace tiempo tiene reparos con el concepto de plataformas de apuestas sobre eventos. El hijo de Trump, Donald Trump Jr., es asesor tanto de Kalshi como de Polymarket e inversor en Polymarket a través del fondo de capital de riesgo 1789 Capital, donde es socio.

Maduro y su esposa fueron arrestados por fuerzas especiales de EE.UU. en las primeras horas del 3 de enero en su residencia en Caracas, Venezuela, y permanecen bajo custodia en EE.UU. a la espera de juicio en Nueva York. Se han declarado no culpables.

Los fiscales alegan que Maduro desempeñó un papel clave en una conspiración para traficar cocaína hacia EE.UU. y que él y otros colaboraron con grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras.