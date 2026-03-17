Longobardi: “El hijo de Trump está vinculado a Polymarket, la plataforma bloqueada en Argentina”

En su editorial de Longobardi, emitido en duplex por NET TV, Marcelo Longobardi se refirió al bloqueo de la plataforma de predicciones Polymarket en Argentina y planteó dudas sobre su funcionamiento, en medio de sospechas por el uso de información privilegiada y su vínculo con figuras del entorno político internacional.

Al comenzar, el periodista enmarcó el fenómeno dentro de un negocio más amplio y lanzó una definición directa: “En estas empresas nuevas de apuestas está metida la familia Trump”. En esa misma línea, agregó: “Trump ha monetizado su presidencia, hay muchos negocios de la familia Trump”, en referencia a la expansión de este tipo de plataformas.

Luego explicó de qué se trata el sistema: “Hay una plataforma que se llama Polymarket donde la gente apuesta por pronósticos de hechos”, y ejemplificó: “Por ejemplo, que va a ganar tal Oscar”. Sin embargo, advirtió rápidamente sobre irregularidades: “Empezó a haber sospechas”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Justicia porteña ordenó el bloqueo de Polymarket, la plataforma de "mercado de predicciones"

El foco de su análisis se trasladó entonces a la Argentina, donde estas plataformas comenzaron a generar preocupación. Según señaló: “En Argentina hay gente apostando a cuánto va a dar la inflación”, un dato sensible que se conoce de manera oficial. En ese contexto, remarcó: “Mucha gente acertó que daba 2, por lo cual se sospecha que hay gente que interviene con información conseguida previamente”.

A partir de esta situación, la Justicia tomó intervención. Longobardi lo explicó de manera contundente: “La Justicia argentina ha bloqueado el uso de la plataforma de apuestas Polymarket luego de que se anticipó ahí la inflación”, y resumió el escenario local con una frase clara: “En Argentina está bloqueado”.

Barron Trump: de protagonismos ocultos a una segunda investidura y su rol digital clave para la campaña

Además, el periodista vinculó estas plataformas con el entorno del expresidente estadounidense y sostuvo: “Esta compañía y otras de estos delirios de apostar predicciones están vinculados al hijo de Donald Trump”, reforzando la idea de que se trata de un negocio con conexiones políticas.

Por último, advirtió sobre episodios preocupantes alrededor de este fenómeno. En ese sentido, señaló: “Inclusive llegó a haber amenazas”, y citó un caso concreto: “Un reporte del diario La Vanguardia cuenta un caso de Polymarket donde usuarios amenazaron de muerte a un periodista que escribió un artículo sobre las casas de apuestas”.

BR/ff