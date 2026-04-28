El USS Nimitz llegó a la Argentina: ejercicios navales y narcolanchas, la estrategia de Trump en la región

El portaaviones USS Nimitz ingresó a aguas argentinas en el marco de la operación naval Southern Seas 2026, habilitada por el Gobierno en función de la alianza militar con Estados Unidos. La iniciativa es coordinada por el Comando Sur (Southcom) bajo la nueva conducción de Francis L. Donovan, en el marco de una redefinición de su estrategia en línea con la doctrina de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump.

En medio de la expectativa por la presencia del presidente Javier Milei este lunes el portaaviones circuló por las aguas cercanas a Puerto Deseado, en Santa Cruz. En los próximos días continuará su desplazamiento hacia el norte, con ejercicios previstos frente a Trelew, Necochea y Mar del Plata, donde la Armada argentina y su par estadounidense realizarán maniobras de búsqueda y rescate, defensa y ataque en escenarios marítimos.

La secuencia se enmarca en un momento de cooperación bilateral inédita, en un contexto decisivo para el gobierno del líder del MAGA. El gobierno estadounidense continúa sus esfuerzos para contener lo que denomina la "injerencia china" en el mundo pero especialmente en el Atlántico sur, como parte del corolario Trump a la Doctrina Monroe del siglo pasado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El portaaviones de clase Nimitz CVN-68.

Además, la cooperación militar (y naval, especialmente), se suscribe en otra de las áreas prioritarias del presidente estadounidense: el combate al narcotráfico a través de nuevos ataques unilaterales a lanchas en el Caribe y el Pacífico ocurridos poco antes del desplazamiento del portaaviones al cono sur.

El recorrido del portaaviones Nimitz

La llegada de la embarcación estadounidense al mar argentino marca el punto de partida local de una operación que recorre una decena de países de América Latina bajo la órbita del Comando sur y la Cuarta Flota. En la Argentina, el despliegue toma forma a través de ejercicios de paso entre unidades (PASSEX) y maniobras integradas bajo el esquema de "Daga Atlántica", con foco en interoperabilidad, coordinación táctica y estandarización de procedimientos entre fuerzas.

Desde la Base Naval Puerto Belgrano zarparon unidades de la Flota de Mar que se integran a estas maniobras, entre ellas el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales, a las que se sumarán otros buques en el transcurso de la semana. El operativo incluye además interacción en puertos y bases locales, con un componente logístico que permite integrar entrenamiento y coordinación en tiempo real.

El petróleo volvió a superar los US$ 110 por la salida de Emiratos de la OPEP y la tensión prolongada en Ormuz

Del decreto de Milei al impulso de Peter Lamelas

El marco formal del operativo había quedado establecido a partir del decreto 264/2026, firmado por el presidente Milei, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras para participar en ejercicios combinados en el país. En este caso, se inscribe en una agenda más visible de cooperación militar con Estados Unidos, que quedó cristalizada con la compra de los aviones caza F-16 y el compromiso posterior con sus sistemas de armas apenas asumió Milei.

En paralelo al envío del portaaviones, el Comando Sur de EE.UU. profundizó sus ataque a presuntas narcolanchas.

En la previa al despliegue naval, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, avanzó con reuniones en el Ministerio de Defensa y de Seguridad, el pasado 23 y 24 de abril respectivamente. "Argentina está en la senda correcta", sostuvo el enviado de Trump al inaugurar el Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado, una entidad que surgió durante la visita de Todd Robinson, secretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) estadounidense, en octubre de 2024, cuando se reunió con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich bajo hermetismo.

En ese marco, Lamelas invitó al presidente Milei a visitar el portaaviones durante su paso por el país, con eje en Mar del Plata, que debería concretarse entre el miércoles 29 y el jueves 30. Sin embargo, se espera que el Presidente acompañe a Manuel Adorni durante la presentación del informe de gestión en el Congreso, a modo de gesto por los escándalos que lo rodean.

El despliegue se da en un contexto global de aumento sostenido del gasto militar. Según el último informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto mundial alcanzó en 2025 los 2,887 billones de dólares, el undécimo año consecutivo de crecimiento y el nivel más alto desde que se mide el indicador. En ese escenario, la Argentina destinó 3.731 millones de dólares a defensa, equivalentes al 0,56% del PBI. Se trata de uno de los niveles más bajos a escala global, por debajo del promedio mundial del 2,5% y también inferior al de varios países de la región.

Peter Lamelas se reunió con personal del ministerio de Defensa, incluido el ministro Presti, en la previa a la llegada del portaaviones USS Nimitz.

La nueva línea del Comando Sur y los ataques a narcolanchas

El despliegue del USS Nimitz se produce dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, encargado de velar por los intereses estadounidenses en el continente, aunque el portaaviones no depende orgánicamente de esa estructura. La conducción cambió en febrero con la asunción del general Francis L. Donovan, quien reemplazó a Alvin Holsey un año después de que el funcionario visitara Ushuaia y se reuniera con el propio Milei.

"El equivalente al cargo sería de mínima el ministro de Defensa, no el Presidente. Eso llama la atención", indicó, en ese entonces, una fuente diplomática a este medio, a modo de ilustración del peso que el Gobierno a su vínculo con la CAsa Blanca.

En paralelo a la misión hemisférica del USS Nimitz, el Comando sur volvió a apostar por otra de las cartas de Trump hacia su electorado: el combate al narcotráfico. El pasado 26 de abril, difundió nuevas operaciones que marcan un mayor involucramiento operativo, incluyendo ataques a presuntas narcolanchas en aguas internacionales del océano Pacífico, según información oficial, que remiten a la escalada de tensión en el Caribe que derivó en denuncias por ejecuciones extrajudiciales, en el contexto de la previa a la captura del venezolano Nicolás Maduro.

A esto se suma la creación del Comando Autónomo de Guerra (Autonomous Warfare Command), una estructura destinada a integrar plataformas autónomas, semiautónomas y no tripuladas en operaciones en América Latina. La iniciativa apunta a reforzar la capacidad operativa en entornos complejos y a sostener una presencia tecnológica más activa en la región, en un contexto donde la dimensión marítima y el control de rutas vuelven a ocupar un lugar central en la competencia por los recursos.

El Nimitz: capacidad y despliegue

En servicio desde 1975, el USS Nimitz es un portaaviones de propulsión nuclear que utiliza reactores para generar la energía necesaria para su desplazamiento. Este sistema le permite operar durante largos períodos sin necesidad de reabastecimiento de combustible, con una autonomía que puede extenderse por años.

Malvinas: qué hay detrás del giro de Trump y el vacío estratégico del Gobierno

Con más de 300 metros de eslora y un desplazamiento cercano a las 100.000 toneladas, el buque puede operar decenas de aeronaves embarcadas y superar velocidades de más de 30 nudos. En su cubierta se integran capacidades aéreas, navales y de comando que lo convierten en una de las plataformas centrales del poder militar estadounidense.

Al momento, está previsto que el jueves 30 embarquen en el portaaviones el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, entre otras autoridades. A diferencia de 2024, cuando el portaaviones George Washington operó en aguas argentinas, en esta ocasión no está previsto el embarque de prensa.

A bordo del Nimitz se encuentran además efectivos argentinos, entre ellos los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial primero Jorge Ortiz, en una participación que forma parte de los esquemas de intercambio y formación conjunta.