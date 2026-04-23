Perú ratifica la compra de aviones F-16 tras crisis política

El gobierno peruano anunció que seguirá adelante con el contrato para la adquisición de nuevos aviones de combate, dando marcha atrás tras la renuncia de dos miembros clave del gabinete y bajo una fuerte presión por parte de Estados Unidos

El primer ministro, Luis Enrique Arroyo, declaró el miércoles por la noche que el presidente es responsable de respetar y hacer cumplir los acuerdos alcanzados por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, que firmó un contrato de US$3.500 millones para la compra de 24 aviones de combate F-16 a Lockheed Martin Corp.

“Hemos estado cumpliendo todos los compromisos asumidos de acuerdo con el calendario establecido en el acuerdo de compra de aviones de combate F-16. Esto evita incumplimientos contractuales que podrían acarrear fuertes sanciones y dañar la reputación internacional de nuestro país”, declaró Arroyo en un comunicado.

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El presidente interino José María Balcázar se había resistido a respaldar la compra a pesar de la insistencia de Washington y de las Fuerzas Armadas del Perú, cancelando una ceremonia de firma y afirmando que la decisión debía recaer en el próximo presidente. Sin embargo, el lunes, los responsables de Defensa peruanos siguieron adelante y firmaron el contrato de todos modos, y Balcázar negó haber interferido o intentado engañar.

Reuniones de alto nivel

El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, se reunió con Arroyo en el palacio de gobierno de Perú el miércoles por la mañana, según los medios de comunicación locales, tras la dimisión de los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores por el acuerdo sobre los aviones de combate.

En un comunicado separado, la embajada de EE.UU. en Perú confirmó que el acuerdo se había firmado el lunes.

El ministro de Asuntos Exteriores saliente, Hugo de Zela, declaró en una entrevista con el medio de comunicación RPP que el pago inicial del contrato vencía el miércoles.

LM