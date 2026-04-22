Renuncian ministros en Perú tras acusar a Balcázar por compra la de F-16 a EE.UU.

Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Perú renunciaron, alegando que el presidente interino José María Balcázar engañó a la nación sobre un contrato de compra de aviones de combate que, según ellos, se firmó pese a sus negativas.

El acuerdo por US$3.500 millones para la compra de 24 cazas F-16 a Lockheed Martin Corp. debía firmarse el viernes. Balcázar lo canceló a último momento, al señalar que el próximo presidente electo debía tomar la decisión. Sin embargo, dos altos funcionarios aseguran ahora que el contrato fue firmado el lunes por la Fuerza Aérea.

Perú aplaza compra de F-16 y pone en riesgo su relación militar con EE.UU.

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“Balcázar le ha mentido al país, él sabe que los dos contratos se habían firmado el lunes”, afirmó el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores saliente, Hugo de Zela, en una entrevista con la radio RPP.

Sus declaraciones aumentarán la presión sobre Balcázar, un líder interino de 83 años de un partido de extrema izquierda que se ha resistido a respaldar la compra pese a la insistencia de Washington y de las Fuerzas Armadas peruanas. Los militares ven la nueva flota no solo como un refuerzo de poder de fuego, sino también como una forma de obtener implícitamente el respaldo de Estados Unidos. Balcázar asumió en febrero y solo gobernará hasta julio.

“Se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantengo una discrepancia sustantiva”, declaró el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, en su carta de renuncia, en referencia a los aviones de combate.

Balcázar ha señalado que cualquier intento de firmar el contrato sin su aprobación sería irregular

Balcázar ha señalado que cualquier intento de firmar el contrato sin su aprobación sería irregular. El presidente y el Ministerio de Economía aún controlan los fondos que se desembolsarían para la compra, según Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y exembajador de Perú en Estados Unidos.

“El presidente finalmente tiene la potestad política de decir no va, y decidir no firmar un decreto supremo” que financie la compra, dijo Castilla en una entrevista.

Esa decisión podría tomarse pronto, porque, según de Zela, ya está por vencer un pago inicial.

“Hoy estamos en un día decisivo porque según los contratos, el día de hoy como máximo debe hacerse el primer pago”, dijo de Zela en la entrevista.

Perú se encuentra en medio de elecciones generales. La conservadora Keiko Fujimori disputará la presidencia en una segunda vuelta en junio ante el izquierdista Roberto Sánchez o el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Tanto Fujimori como López Aliaga han señalado que Perú debería firmar el contrato con Lockheed, mientras que Sánchez ha cuestionado por qué el país debe gastar miles de millones en defensa en lugar de en gasto social.