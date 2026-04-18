Perú: Sánchez amplía su ventaja y se acerca al balotaje

El resultado de las elecciones presidenciales de Perú, que definirá quiénes pasarán a la segunda vuelta, se conocerá recién a mediados de mayo debido a la lentitud del conteo y la observación de miles de actas electorales, según las autoridades electorales. La demora se produce en medio de la disputa por el segundo lugar de dos vertientes políticas enfrentadas.

Con el 93,4% de las actas contabilizadas, los resultados parciales de la elección del domingo pasado dan como favorita para el balotaje a la derechista Keiko Fujimori, con el 17% de los sufragios.

Sin embargo, su competidor aún no está definido. Roberto Sánchez (12%), de la izquierda radical, y el ultraconservador Rafael López Aliaga (11,9%) pelean codo a codo su pase a la segunda vuelta. La distancia entre ambos se amplió ligeramente ayer a favor de Sánchez (13.600 votos), pero aún es ínfima y por lo tanto puede cambiar.

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“Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”, dijo ayer Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. La funcionaria relacionó la lentitud del conteo con el proceso de revisión de más de 15 mil actas observadas.

López Aliaga, exalcalde de Lima, es el candidato más crítico del proceso y pide su “nulidad absoluta” tras hablar de “fraude electoral”. Incluso ofreció recompensas de 5.800 dólares para quienes le envíen pruebas de irregularidades. El líder de Renovación Popular convocó a sus seguidores a una marcha hoy.

Las presidenciales del 12 de abril estuvieron marcadas por problemas en la distribución de urnas y papeletas de votación, lo que retrasó la apertura de la jornada en varios centros electorales en Lima.

La autoridad electoral tuvo que ampliar hasta el lunes la votación para más de 50 mil peruanos que se quedaron sin sufragar en 13 locales que no abrieron el domingo.

Fiscales y policías intervinieron las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, organizadora de las comisiones, y el jefe del organismo, Piero Corvetto, fue denunciado por el Jurado Nacional de Elecciones, junto con otros tres funcionarios, por supuestos delitos contra el sufragio.

Quién es Roberto Sánchez. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo, el único que sobrevivió en su puesto durante los cinco cambios de gabinete que tuvo aquel turbulento gobierno de 17 meses.

Con un sombrero campesino, ha emulado durante su campaña la imagen del sindicalista Castillo, maestro de escuela rural que llegó a ser mandatario. Hoy preso y condenado a más de 11 años por un fallido intento de disolver el Congreso.

“Será liberado por nuestro gobierno, en correspondencia a la prerrogativa presidencial que otorga” la facultad de indultarlo, aseguró Sánchez.

El candidato de Juntos por el Perú prometió una “nueva Constitución” y la fundación de un “Estado plurinacional” para gobernar con los pueblos nativos, como lo hizo Evo Morales en Bolivia. “Hay un inmenso deseo de cambio” entre las poblaciones excluidas, sostuvo.

Sánchez representa “un voto rural, con ciertas identificaciones menos blancas, más contestatario, más de izquierda, más de reclamo, más de inclusión”, explica el politólogo Jorge Aragón.

Para el experto, Sánchez sería un rival más difícil que López Aliaga para Keiko Fujimori en el balotaje. Si eso ocurriera, “de alguna manera se va a reeditar la elección de 2021”, en la que la derechista perdió con Castillo.