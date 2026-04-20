Perú aplaza compra de F-16 y pone en riesgo su relación militar con EE.UU.

Funcionarios peruanos que buscaban adquirir una nueva flota de aviones de combate concluyeron que comprar aeronaves de Lockheed Martin Corp. sería lo más conveniente para el país, tanto por precio como por la expectativa de que EE.UU. se convierta en un aliado clave en materia de defensa.

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Sin embargo, el acuerdo —valorado en hasta US$3.500 millones por 24 cazas F-16— está en riesgo, luego de que el presidente interino de Perú, José María Balcázar, pospusiera indefinidamente la firma del contrato prevista para el viernes pasado y cancelara la ceremonia horas antes de su inicio. Argumentó que cualquier decisión debería quedar en manos de la nueva administración que asumirá más adelante este año.

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La preocupación es que Perú esté cerca de perder su mejor oportunidad para asegurar una alianza de defensa con EE.UU. Además, temen que Lockheed cancele o modifique su oferta, elevando precios y extendiendo los plazos de entrega, según dos ex altos funcionarios peruanos y una tercera persona con conocimiento directo de la situación.

Balcázar es el tercer presidente interino consecutivo de Perú desde 2022, tras repetidas destituciones y salidas de sus predecesores. Está previsto que deje el cargo en julio, tras las elecciones generales.

“Por la precariedad del gobierno en el que estamos, un gobierno que no ha sido elegido por voto popular no puede comprometer esa cantidad de dinero”, dijo Balcázar en una entrevista radial el viernes.

La decisión de postergar la compra irritó a Washington. El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, señaló que utilizará “todas las herramientas disponibles” contra quienes “actúen de mala fe con EE.UU. y socaven sus intereses”. Representantes de Lockheed ya habían viajado a Lima para participar en la ceremonia del viernes, que fue cancelada la noche anterior.

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Funcionarios militares peruanos han expresado desde hace tiempo su inquietud porque tres de los cinco vecinos de Perú —Brasil, Chile y Colombia— tienen economías más grandes y pueden costear mayor equipamiento militar. Según ellos, esto pone en riesgo la seguridad nacional.

EE.UU., Lockheed y Perú planificaban desde febrero firmar el contrato en abril, según una de las personas.

Balcázar también generó críticas porque la ceremonia de firma del 17 de abril se había mantenido en secreto y solo se conoció después de que él la cancelara.

“Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EEUU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años”, dijo el ex presidente interino José Jerí en una publicación en X. Jerí fue removido del cargo en febrero por reuniones secretas no reveladas tras gobernar apenas cuatro meses.

Más cazas

Perú planeaba la compra de 24 nuevos aviones de combate desde 2024, según las fuentes, con un presupuesto de US$3.500 millones y ofertas de Lockheed, la sueca Saab AB y la francesa Dassault Aviation SA.

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Las propuestas iniciales, sin embargo, no posicionaban a Lockheed como la opción más atractiva en términos de precio. La empresa estadounidense ofrecía solo 12 aviones F-16, mientras Dassault proponía 14 modelos Rafale y Saab 24 cazas Gripen, según los exfuncionarios peruanos.

Lockheed, Saab y Dassault no respondieron a solicitudes de comentarios durante el fin de semana. El Pentágono no respondió de inmediato a un mensaje enviado el domingo.

Aun así, los funcionarios consideraban que EE.UU. era la opción ideal, ya que comprar los F-16 implicaba el beneficio adicional de contar implícitamente con Washington como aliado en defensa. Funcionarios peruanos viajaron a cada país y en EE.UU. se reunieron en mayo del año pasado con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitiendo declaraciones públicas en ese momento.

Allí obtuvieron mejores condiciones, con EE.UU. y Lockheed acordando ajustarse al presupuesto y ofrecer 24 F-16, además de una cooperación militar más estrecha. Señalaron que algunos beneficios ya se han implementado, como la designación de Perú por parte de la administración Trump como aliado principal extra-OTAN y la contratación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. por hasta US$1.500 millones para construir una nueva base naval en el país.

En su opinión, la compra de cualquier nuevo avión de combate actúa como disuasivo de guerra, pero contar con el respaldo de EE.UU. es un factor aún más importante.

Los exfuncionarios se negaron a detallar qué otros compromisos se asumieron para lograr un precio menor, pero indicaron que los acuerdos se estructuraron en dos tramos: uno por 12 F-16 valorado en US$2.000 millones y otro futuro por otros 12 por US$1.500 millones. Subrayaron que el objetivo de adquirir estos aviones no es entrar en guerra, sino tener la capacidad de disuadir ataques, destacando que EE.UU. puede ejercer presión en caso de conflicto si no aprueba el uso de los F-16.

También temen que la postergación de Balcázar convierta el contrato en un tema conflictivo de campaña, en medio de las elecciones presidenciales en Perú.

La candidata conservadora Keiko Fujimori participará en una segunda vuelta en junio, pero su rival aún está por definirse entre otro candidato derechista Rafael López Aliaga, y el izquierdista Roberto Sánchez, quien en el pasado ha cuestionado la necesidad de comprar nuevos aviones de combate.

López Aliaga afirmó en una publicación en X el sábado que Perú debe firmar el contrato con EE.UU.

Un representante de Fujimori no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que uno de Sánchez declinó comentar.

GZ