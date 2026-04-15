Elecciones en Perú: el izquierdista Sánchez se acerca a la segunda vuelta ante Fujimori

El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, impulsado por un fuerte respaldo en las zonas rurales de Perú, está cerca de pasar a una segunda vuelta frente a la conservadora Keiko Fujimori mientras las autoridades continúan con el conteo de votos.

Con casi el 90% de las papeletas escrutadas tras las elecciones del domingo, Sánchez supera por estrecho margen al empresario de derecha Rafael López Aliaga en la disputa por el segundo lugar. Si bien es posible que López Aliaga repunte a medida que lleguen votos del exterior, donde cuenta con fuerte apoyo entre expatriados, Sánchez también podría ampliar su ventaja debido a bastiones en zonas remotas del país que aún están siendo contabilizados.

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El ganador de la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, sucederá al presidente interino José María Balcázar el 28 de julio por un mandato de cinco años.

El avance de Sánchez probablemente inquiete a los inversionistas, en parte porque se ha presentado como heredero del expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido en 2022 acusado de intentar un golpe de Estado y actualmente está en prisión. Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo, ha prometido indultarlo y avanzar con sus planes de reformar la Constitución.

Durante la campaña, el legislador ha utilizado el sombrero tradicional del norte rural de Perú, que se convirtió en símbolo de Castillo.

El ascenso de Sánchez evoca las elecciones de 2021, cuando Castillo superó ampliamente las expectativas en la primera vuelta. Sánchez comenzó a ganar tracción recién en marzo y nunca alcanzó los dos dígitos en las encuestas.

Encuestas a boca de urna y conteos rápidos han mostrado una carrera reñida por el segundo lugar detrás de Fujimori. La consultora Ipsos ubicó a Sánchez en segundo lugar, aunque con un margen de error lo suficientemente amplio como para que pueda caer hasta el cuarto puesto.

Fujimori compite en una segunda vuelta por cuarta vez, tras haber perdido por márgenes estrechos en todos sus intentos anteriores. Sin embargo, su discurso de mano dura contra el crimen podría ser suficiente para cambiar su trayectoria esta vez.

Cuando Castillo llegó a la presidencia, su promesa de reformar la Constitución y revisar contratos clave de inversión provocó una fuga de capitales récord y una fuerte caída de la moneda local. Nunca llegó a implementar esas reformas antes de ser destituido. Sánchez también enfrentaría dificultades para ejecutar su agenda, según Luis Ramos, jefe de estrategia de renta variable en la corredora LarrainVial, en una nota.

Para Ramos, según las proyecciones actuales, la izquierda carecería de las supermayorías necesarias para impulsar cambios constitucionales, lo que limita el margen de disrupción estructural.

Votaciones extendidas en Perú: avanza el escrutinio parcial hacia una definición en segunda vuelta

Los peruanos acudieron a las urnas el domingo por primera vez en cinco años, pero en ese período han tenido cuatro presidentes, en medio de una inestabilidad política persistente y un Congreso que ha ganado poder frente al Ejecutivo.

En una impresionante boleta del tamaño de una caja de pizza, los peruanos también eligieron senadores por primera vez en más de 30 años, tras el restablecimiento del Senado como parte de una reforma institucional destinada a frenar las destituciones presidenciales.

La contienda incluyó un récord de tres docenas de candidatos presidenciales, entre ellos uno que falleció después de imprimirse las papeletas y aun así obtuvo más de 9.000 votos.

Nueva Constitución

Sánchez ha señalado que una nueva Constitución ayudaría a redistribuir la riqueza. La carta magna de corte promercado, impulsada en la década de 1990 por el fallecido expresidente Alberto Fujimori —padre de Keiko—, suele considerarse la base del crecimiento económico del país, aunque sus críticos sostienen que hizo poco para reducir la desigualdad.

Perú es una de las economías más estables de América Latina, con un crecimiento que supera al de sus pares, baja inflación y una moneda estable. El país andino es una potencia minera y un importante exportador de frutas, incluidos arándanos y uvas.

Sánchez ha prometido promover una economía “que funcione para el desarrollo de las regiones olvidadas de Perú”.

Ha sugerido que no volvería a nombrar al presidente del banco central, Julio Velarde, quien dirige la institución desde 2006 y es ampliamente considerado un pilar de la economía. Miembros de su partido también han propuesto utilizar las reservas del banco central para gasto social.

Estos comentarios, según Ramos, parecen más alineados con la dinámica de campaña que con una trayectoria de política creíble. Es poco probable que cualquier administración elija erosionar uno de los pilares institucionales más importantes del país: la estabilidad monetaria, advierte.

Después de tres veces en segundo lugar, ¿será éste el momento de Keiko Fujimori?

La plataforma de izquierda del candidato ha atraído el apoyo de votantes en los Andes y zonas rurales, que en elecciones recientes han respaldado en gran medida a candidatos antisistema, en un contexto de creciente descontento político en Perú, uno de los más altos de la región.

No está claro cuánto tiempo llevará tener resultados oficiales. Las denuncias de irregularidades podrían retrasar el conteo, ya que requieren investigaciones. Los candidatos también podrían presentar impugnaciones administrativas relacionadas con demoras en la entrega de papeletas en los centros de votación el domingo, principalmente en Lima.

Algunos centros no pudieron abrir antes del plazo extendido de las 3:00 p.m. del domingo, lo que potencialmente dejó sin votar a miles de personas que no pudieron esperar. En una docena de centros en Lima, las autoridades permitieron votar el lunes porque las papeletas no llegaron el domingo.

López Aliaga, el candidato que disputa con Sánchez el segundo lugar, ya había cuestionado la integridad de la elección antes de la votación y pidió el arresto del jefe de la autoridad electoral de Perú tras las demoras.

Fujimori alegó en 2021 que había perdido la elección frente a Castillo debido a fraude, presentando decenas de denuncias que finalmente fueron desestimadas por las autoridades electorales.

LB