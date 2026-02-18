Perú elige a su nuevo presidente interino: el Congreso define al sucesor de José Jerí

El Congreso de Perú sesiona este miércoles en una jornada decisiva para el futuro político del país: los legisladores debaten y votan al nuevo presidente interino que reemplazará a José Jerí, destituido tras la aprobación de múltiples mociones de censura.

La sesión comenzó a las 18:00 hora local (20:00 en Argentina) y se desarrolla en medio de una fuerte expectativa política, ya que el dirigente que resulte elegido asumirá de inmediato y tendrá la responsabilidad de conducir la transición institucional hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el mando al presidente surgido de las elecciones generales previstas para el 12 de abril.

Durante la sesión, el Parlamento avanza con el procedimiento reglamentario para elegir al nuevo jefe de Estado. Tras la lectura oficial de las candidaturas y la designación de los escrutadores, los congresistas emiten su voto en una urna instalada en el recinto, siguiendo el orden alfabético.

El conteo se realiza voto por voto y el ganador deberá alcanzar mayoría simple entre los legisladores presentes. Si ningún postulante logra ese número, el Congreso deberá realizar una segunda votación para definir al sucesor de Jerí.

Una vez proclamado el resultado, el presidente electo prestará juramento y asumirá funciones de manera inmediata.

Los candidatos que buscan conducir la transición

Cuatro congresistas compiten actualmente por la presidencia interina: María del Carmen Alva (Acción Popular), José María Balcázar (Perú Libre), Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y Héctor Acuña (Honor y Democracia).

Alva aparece como una de las figuras con mayores respaldos dentro del Parlamento debido a su experiencia previa al frente del Congreso, aunque las negociaciones entre bloques continúan mientras se desarrolla la votación.

La elección ocurre apenas horas después de la destitución de Jerí, quien fue removido por el Congreso acusado de irregularidades vinculadas a reuniones no declaradas con empresarios y contrataciones cuestionadas dentro del Estado.

Jerí había asumido la presidencia interina en octubre, tras la salida de Dina Boluarte, quien a su vez había reemplazado a Pedro Castillo luego de la crisis institucional desatada en 2022.

Con este nuevo proceso, Perú podría sumar otro cambio presidencial en una etapa marcada por la inestabilidad política: desde 2016, el país ha tenido múltiples mandatarios y reiterados enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Un presidente por cinco meses

El mandatario que resulte electo tendrá un mandato breve y un objetivo central: garantizar la gobernabilidad y asegurar la realización de las elecciones nacionales de abril, en las que participará un número récord de candidatos presidenciales.

Mientras continúa el debate y la votación en el Congreso, el país permanece atento al resultado de una sesión que definirá quién conducirá Perú en esta nueva transición política.

Noticia en desarrollo

