El Congreso peruano destituyó al presidente José Jerí

En una nueva demostración de la inestablidad política en la que está inmerso Perú, el Congreso de ese país decidió destituir al presidente José Jerí, de 39 años, quien apenas estuvo en el poder durante 130 días. Sobre 116 congresistas presentes, 75 votaron por su cese en el cargo, 24 en contra y hubo tres abstenciones. Pesaba sobre el mandatario una investigación fiscal por supuesto tráfico de influencias.

Se trata del octavo presidente en los últimos 10 años que tienen los peruanos. Este miércoles se votará al presidente provisorio y a las nuevas autoridades que regirán los destinos de la nación andina al menos hasta el 28 de julio de este año.

A Jerí se lo acusó de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer como presidente, luego de que se revelaran reuniones no registradas con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

NOTICIA EN DESARROLLO