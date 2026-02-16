León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y abordaron la causa judicial que enfrenta la organización en la Argentina

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a las principales autoridades del Opus Dei, en un encuentro en el que se abordaron distintos temas institucionales y pastorales, entre ellos la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina por denuncias vinculadas a presunta explotación laboral y trata de personas.

La audiencia se realizó en la biblioteca del Palacio Apostólico y contó con la presencia del prelado español Fernando Ocáriz y del vicario auxiliar argentino Mariano Fazio, quienes expusieron al Pontífice la posición institucional frente a las controversias judiciales abiertas en el país sudamericano.

Según informó la propia institución religiosa mediante un comunicado, el diálogo se desarrolló en un clima de confianza y permitió explicar la perspectiva del Opus Dei respecto de las acusaciones que motivaron investigaciones judiciales en Argentina.

La causa se originó tras una investigación periodística publicada en 2021 que reunió testimonios de 43 mujeres —identificadas como “numerarias auxiliares”— que denunciaron haber realizado tareas domésticas dentro de la organización sin recibir remuneración durante años.

A partir de esos testimonios, en 2023 se presentó una denuncia penal por presunta trata de personas y explotación laboral. Desde el Opus Dei rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los hechos fueron interpretados de manera incorrecta, señalando que existen diferencias entre reclamos laborales, previsionales y eventuales responsabilidades penales.

La investigación avanzó con pedidos fiscales para que exautoridades de la prelatura en Argentina presten declaración indagatoria. En 2025, además, se solicitó incluir en el expediente a dirigentes actuales de la organización, lo que elevó el impacto institucional del caso.

En paralelo, la institución creó en 2022 una comisión interna destinada a escuchar a las denunciantes y posteriormente estableció una oficina permanente orientada a procesos de reparación y resolución de conflictos.

Reforma institucional y cambios en el Vaticano

Durante la reunión también se analizó el proceso de reforma de los estatutos del Opus Dei, actualmente en estudio dentro de la Santa Sede. La revisión se inició tras el motu proprio Ad charisma tuendum, promulgado por el papa Francisco, que introdujo modificaciones en la estructura y supervisión de la prelatura.

Entre otros cambios, la normativa dispuso que la organización pase a depender del Dicasterio para el Clero y refuerce mecanismos de control institucional, además de redefinir el rol del prelado para priorizar el carisma espiritual por sobre la autoridad jerárquica.

De acuerdo con lo informado tras el encuentro, el nuevo Papa señaló que el proceso de actualización normativa continúa en fase de análisis y aún no existe una fecha prevista para su publicación definitiva.

Más allá de la cuestión judicial, el diálogo incluyó temas vinculados a la misión evangelizadora del Opus Dei y su proyección hacia el centenario de su fundación, que se celebrará en 2028. También se analizaron las vocaciones religiosas y las diferencias actuales entre regiones con crecimiento —como África— y otras con menor participación, especialmente en Europa.

Al finalizar la audiencia, León XIV impartió su bendición apostólica y expresó su cercanía con los miembros de la institución y con quienes participan de sus actividades pastorales.

