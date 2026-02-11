Javier Milei invitó al papa León XIV para que visite la Argentina

El canciller Pablo Quirno le dio al Pontífice una carta del Presidente, Javier Milei, invitándolo a que visite nuestro país. En un posteo en redes sociales realizado por Quirno se informó: "La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento. En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente @JMilei al Papa León XIV (@Pontifex_es) para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos".

El mensaje es acompañado por una foto del canciller junto al León XIV y el comunicado oficial de la Cancillería, que anuncia la invitación con palabras muy similares. El tuit fue compartido por el presidente Javier Milei en su cuenta personal.

Se espera que el papa León XIV visite América latina en 2026 y pase por Argentina

Robert Francis Prevost, quien asumió el nombre de León XIV a partir de haber sido electo el 8 de mayo de 2025, es el segundo sumo pontífice de origen americano, después de Francisco. Nacido en Estados Unidos, fue arzobispo de Chiclayo, Perú, durante casi cuatro décadas, en las que obtuvo la nacionalidad peruana. Por lo tanto, habla español con fluidez y está al tanto de la realidad de América latina. Fuentes cercanas al Vaticano indican que planea una gira por la región a fines de 2026, probablemente en noviembre o diciembre, después de las elecciones en Perú, que podría incluir además de este país a Argentina y Uruguay.

El pontífice tiene vínculos con comunidades agustinas en Argentina (Rosario, Mendoza, noroeste, Cafayate y Buenos Aires). Milei no estuvo presente en su asunción, pero luego viajó al Vaticano y se entrevistó con él en junio de 2025.

Si bien todavía no hay confirmación oficial de fechas para la visita a Argentina, el Gobierno expresa expectativas crecientes por este viaje, que sería el primero de un pontífice a Buenos Aires desde el pontificado de Francisco.