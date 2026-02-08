León XIV llamó a reemplazar el poder militar y económico por la fraternidad entre los pueblos

El papa León XIV lanzó este domingo un contundente mensaje al escenario internacional al afirmar que el futuro de la humanidad no puede sostenerse ni en el poder económico ni en la supremacía militar, sino en la fraternidad y el respeto entre los pueblos.

El Pontífice realizó estas declaraciones al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde se refirió al complejo contexto global marcado por conflictos armados, desigualdades estructurales y crisis humanitarias persistentes.

“Las estrategias basadas en el poder económico y militar, como nos enseña la historia, no garantizan un futuro para la humanidad”, sostuvo León XIV, y remarcó que la supervivencia de las nuevas generaciones depende de un cambio profundo en las relaciones internacionales.

En su alocución, el Papa apuntó directamente a los responsables de las decisiones políticas y económicas a escala global. Señaló que la acumulación de poder y riqueza no genera estabilidad duradera y advirtió que la paz solo es posible cuando se respeta la libertad y la dignidad de cada persona.

“El futuro está en el respeto y la fraternidad entre los pueblos”, expresó, en un llamado que buscó interpelar a gobiernos, organismos internacionales y actores de peso en la escena global.

La situación en Nigeria y el reclamo por seguridad

Uno de los ejes centrales del mensaje estuvo dedicado a la crisis humanitaria en Nigeria. León XIV manifestó su profunda preocupación por los recientes ataques terroristas registrados en los estados de Benue y Kaduna, que dejaron numerosas víctimas fatales y secuestros masivos.

El Pontífice expresó su cercanía con las comunidades afectadas y pidió a las autoridades locales redoblar los esfuerzos para proteger a la población civil. “Espero que continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la vida de cada ciudadano”, afirmó.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Papa volvió a denunciar la existencia de millones de víctimas de esclavitud moderna en todo el mundo, especialmente mujeres y niños.

“La paz comienza con la dignidad”, subrayó, y advirtió que no puede hablarse de desarrollo ni de justicia social mientras persistan redes de explotación que vulneran los derechos humanos más básicos.

Solidaridad con países afectados por temporales

Durante su mensaje, León XIV también expresó su solidaridad con las comunidades de España, Portugal, Marruecos e Italia afectadas por fuertes temporales, inundaciones y aludes de gran magnitud.

Hizo una mención especial a la localidad andaluza de Grazalema y a la ciudad siciliana de Niscemi, donde más de 1.500 personas debieron ser evacuadas a raíz de los desbordes y daños materiales.

Como cierre, el Pontífice destacó la reciente beatificación del sacerdote español Salvatore Valera Parra, a quien definió como un modelo de austeridad, compromiso pastoral y fidelidad cotidiana.

“Que su ejemplo, centrado en lo esencial, sea un estímulo para los sacerdotes de hoy”, concluyó León XIV, antes de despedirse de los peregrinos reunidos en el Vaticano, dejando un mensaje que combinó advertencia política, llamado ético y esperanza espiritual.