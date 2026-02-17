Una jueza ordenó a la administración de Trump reinstalar una muestra sobre esclavitud y citó la novela “1984” en su fallo

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este lunes a la administración de Donald Trump restablecer una exposición dedicada a la esclavitud que había sido retirada en la ciudad de Filadelfia, y respaldó su decisión con una referencia directa a la novela 1984, símbolo literario de los regímenes autoritarios y la manipulación de la información.

La resolución judicial surge tras la eliminación de una muestra educativa instalada en la histórica Casa Presidencial de la ciudad, donde se abordaba el vínculo entre la fundación del país y la esclavitud. El material había sido desmontado luego de un decreto firmado por Trump en marzo, orientado —según el gobierno— a “restablecer la verdad en la historia estadounidense” y retirar contenidos considerados divisivos.

Un fallo que cuestiona la intervención estatal en la historia

En su decisión, la jueza Cynthia Rufe sostuvo que el gobierno federal no posee autoridad para alterar o suprimir relatos históricos por razones políticas. En el texto del fallo, comparó la postura oficial con el “Ministerio de la Verdad” imaginado por George Orwell en su célebre novela distópica.

Según expresó la magistrada, aceptar que el Ejecutivo pueda eliminar o modificar contenidos históricos implicaría permitir una reinterpretación unilateral del pasado. Por ese motivo, determinó que la exposición debe ser reinstalada y prohibió nuevas modificaciones sin autorización de las autoridades locales.

La disputa comenzó en enero, cuando el Servicio de Parques Nacionales retiró 34 paneles informativos y suspendió proyecciones audiovisuales que abordaban la esclavitud en la residencia presidencial de Filadelfia, un sitio histórico que funcionó como primera sede del gobierno estadounidense cuando la capital federal estaba ubicada en esa ciudad.

La decisión generó el rechazo de funcionarios locales, historiadores y organizaciones civiles, lo que llevó a la municipalidad a presentar una demanda judicial para recuperar la muestra.

La exposición, inaugurada en 2010 bajo el título Libertad y esclavitud en la construcción de una nueva nación, analiza la vida de nueve personas esclavizadas por el primer presidente del país, George Washington, y busca contextualizar las contradicciones históricas del proceso fundacional estadounidense.

Un debate que trasciende el museo

El fallo vuelve a poner en el centro del debate político estadounidense la discusión sobre cómo se enseña la historia nacional y cuál es el rol del Estado en la interpretación del pasado.

Mientras sectores conservadores respaldan la revisión de contenidos educativos para evitar enfoques considerados "ideológicos", críticos de la medida sostienen que la eliminación de referencias a la esclavitud implica borrar aspectos centrales de la historia del país.

Con la orden judicial ya vigente, la exposición deberá volver a exhibirse en su formato original, en un caso que combina memoria histórica, política cultural y libertad académica en medio de un clima de fuerte polarización en Estados Unidos.

