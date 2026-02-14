Multitudinario grito en Munich: "Trump, actúa ya y termina con la teocracia de los ayatolas..."

En Alemania el tema Irán se mira y se sigue con una cercanía que no se extiende a otros países de Europa, y como muestra de esa importancia este sábado en Munich una multitudinaria manifestación reclamó el fin del régimen religioso que gobierna en Teherán desde hace décadas, y que ha protagonizado sangrientas matanzas reprimiendo cada vez que la sociedad iraní salió a las calles para pedir un derecho humano básico: libertad.

La impactante convocatoria en Munich, que las autoridades estimaron en más de 200 mil personas, se dio en el marco de la realización en esa ciudad alemana de la Conferencia de Seguridad, que reúne hasta el domingo a numerosos líderes mundiales.

Los manifestantes se congregaban en Theresienwiese, una gran plaza de Munich, y muchos de ellos portaban retratos del presidente estadounidense Donald Trump con la leyenda "act now", pidiendo de esa manera que el líder republicano ordene el ataque militar con el que viene amenazando desde hace semanas al régimen que encabeza el inflexible y todopoderoso ayatola Ali Jamenei, de 86 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jamenei no admite reclamos sociales y ha ordenado represiones feroces ante cada protesta en Irán,

En Múnich se encuentra este fin de semana el hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, quien desde la Conferencia de Seguridad reclamó al presidente estadounidense, Donald Trump, lo mismo que la muchedumbre reunida puertas afuera: "que ayude al pueblo iraní".

Muchos de los manifestantes en Múnich lucían precisamente las banderas iraníes con un león y un sol, en vigor durante la monarquía del Sha que fue derrocada en 1979 por el fundamentalismo que entonces encabezaba el ayatola Ruhollah Khomeini.

La víspera, Pahlavi había llamado a que se celebren nuevas manifestaciones en Irán.

En diciembre y enero, Irán se vio sacudido por unas manifestaciones que empezaron como una protesta contra la carestía de la vida, pero que pronto se convirtieron en las más enérgicas contra el poder islámico. El gobierno iraní recuperó la iniciativa después de una feroz represión que, según entidades humanitarias fuera del país, se cobró miles de víctimas entre los manifestantes.

Al tiempo que conserva abierta la vía diplomática, Estados Unidos mantiene en la región un portaviones, escoltado por una flotilla de navíos de combate, y el presidente Donald Trump ya dispuso el envío de un segundo portaviones, el gigantesco US Gerald Ford, a la zona como medida de presión.

Este sábado se esperan también manifestaciones contra el régimen iraní en Toronto y Los Ángeles.

AFP