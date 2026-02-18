Destitución de José Jerí: ¿Por qué Perú tuvo 8 presidentes en 10 años?

La destitución de José Jerí parecería ser un nuevo capítulo de un proceso que, según el politólogo Eduardo Salmón, se convirtió en un “loop permanente”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el analista peruano sostuvo que, desde 2016, “se rompieron los candados institucionales para establecer un balance de poderes” y el país pasó, en la práctica, a “un parlamentarismo autocrático" donde “caen sucesivos presidentes y no pasa nada”. Detrás de esa inestabilidad, existe el avance de economías ilegales: “hoy en día, más que el narcotráfico, tiene que ver con la minería ilegal”, un fenómeno que “ha permeado absolutamente todo” y erosionado el Estado de derecho.

Eduardo Salmón es profesional en Ciencias Políticas y Comunicación, peruano, con sólida experiencia en docencia universitaria, diseño instruccional y análisis de coyuntura política y social.

Néstor Sclauzero: Explícanos, de manera fácil, qué vuelve a ocurrir. Digo “vuelve” porque ya son una cantidad importante de presidentes que asumen y al poco tiempo caen. Y para nosotros, en la Argentina, sorprende mucho que toda esta inestabilidad política de años no afecte a la economía. Pero, ¿qué ocurre hoy con la caída de un nuevo gobierno y con la llegada de una mujer, puede ser?

En Perú se está dando un loop permanente. Es decir, caen sucesivos presidentes y no pasa nada. Lo que sucedió es que, a partir del 2016, se rompieron las limitaciones que habían, los candados institucionales que habían para establecer un balance de poderes. En ese sentido, lo que se ha dado desde el 2016 es la sucesiva vacancia de presidentes y la destrucción del sistema presidencialista en el Perú. Por lo cual, en la práctica, hemos pasado a tener un parlamentarismo autocrático, es lo que tenemos. Más allá de quién se elija interinamente hasta ahora, lo penoso es que probablemente en abril estemos eligiendo al próximo presidente que también va a ser vacado.

¿Qué es lo que tumba a los presidentes? Porque, si vemos que la economía está estable, por lo que marcabas recién, si bien el sistema cambia un poco y habilita esta movilidad institucional. ¿Son todos corruptos? ¿O qué ocurre para que no puedan seguir?

No son todos corruptos, pero sí la mayoría, hay que decirlo. Lo que pasa es que se ha entronizado un poder desde el Congreso que ha cooptado y copado todas las instituciones autónomas y los contrapesos que habían, por lo cual no hay balance de poderes. Y eso es lo que sucede. En el Perú no existe el sistema de partidos políticos en la práctica y lo que tienes están permeados más bien por organizaciones criminales o intereses alternos, o actividades que lindan con lo ilícito, cuando no lo son, como la minería ilegal. Y eso es lo triste que ha pasado en el Perú. Por eso, más bien, quien elegimos hoy día, de los cuatro candidatos, todos tienen rabo de paja porque pertenecen a lo mismo. Entonces se ha abandonado el bien público en el Perú.

¿Qué origen tienen y por qué llegan a ese nivel?

Lo que les da la capacidad de ser “presidenciables” para este Congreso, es que justamente pueden ser nominados por el mismo. Entonces, en ese sentido, los eligen con los antecedentes suficientes como para poder tenerlos cooptados durante el período. Y entonces simplemente responden o son títeres del Congreso de la República.

Ahora, lo que ha pasado, aparte de las organizaciones criminales, en el aspecto político, la irrupción del fujimorismo es clave. Porque hay que entender al fujimorismo no solo como un grupo político, sino como una forma de hacer política que irrumpió y destrozó el sistema de partidos políticos desde los años 90. Todos los que ves son más de lo mismo. Pueden no llamarse fujimorismo, pero más o menos o tienen exmiembros del fujimorismo o comparten prácticas del fujimorismo. Entonces, como se decía acá durante la pandemia, en las elecciones que hubo en pandemia, pues son la misma cepa con diferente cara.

O sea que Fujimori, desde tu punto de vista, en los 90 rompe o es el representante de un sistema que se rompe y que genera escuela y que sigue manteniendo a referentes para llegar al poder. ¿Cuánto de eso tiene que ver con el dinero del narcotráfico?

Hoy en día, más que el narcotráfico, tiene que ver con la minería ilegal, pero sí sabemos que el narcotráfico se está aliando mucho con la minería ilegal. Se está reabasteciendo a través de la minería ilegal. Y sin duda ese es un tema aquí que no se habla mucho, pero sí estamos permeados de organizaciones criminales que incluyen narcotráfico.

Nosotros en Argentina tenemos minería y parece que va a ser, en el futuro no tan lejano, un sector de la economía muy importante. Explicanos qué es la minería ilegal.

La minería ilegal es aquella actividad que no se hace formalmente, que no se hace con los cuidados ambientales. De hecho, se usa a simple pala o con maquinaria que no cuida el medio ambiente, con dragas, y con insumos no permitidos, y que va destrozando el medio ambiente, pero a la vez también va permeando otras economías informales o ilegales, como también van de la mano de la trata de personas, por ejemplo.

¿Eso lo hacen empresas reconocidas o es gente que son delincuentes que ingresan y trabajan en una mina?

El problema es que se ha perdido, se ha difuminado esa diferencia entre lo formal y lo informal. Es decir, hay algo aquí que se llama el Reinfo, que es el registro de estas empresas pequeñas que supuestamente quieren formalizarse y, en la práctica, se ha extendido de forma permanente este Reinfo, con lo cual se ha difuminado toda la diferencia entre actividad informal y formal. E incluso muchos formales se reabastecen, o trabajan informalmente con estos pequeños empresarios mineros. Entonces hay mucha minería, mucho oro y muchos minerales no registrados que realmente sí se están excavando y produciendo.

O sea que ese dinero es el que financia todo este sistema que nos contabas antes, que a lo largo de estos años ha generado la caída de varios gobiernos. ¿Es un dinero sucio que le llega a quiénes? ¿A los alcaldes, a los gobiernos de primera instancia o va de arriba hacia abajo?

De arriba hacia abajo. Ha permeado absolutamente todo. Y además se da también en correlación también con lo que hubo aquí con el caso Lava Jato. Es decir, creo que el impacto de lo que fue el caso Odebrecht también tiene peso en esta situación porque, a partir de eso, hubo un incentivo perverso para la búsqueda de la impunidad que se coalimentó con esta situación de economías ilegales, informales, de las actividades de las organizaciones criminales también que surgieron en toda Latinoamérica a partir de la pandemia. Y todas se retroalimentan. Esta búsqueda de impunidad, sumada a estas actividades ilegales, ha permeado y ha destruido el Estado de derecho y el balance de poderes en el Perú.

¿En cuánto tiempo puede haber nuevo presidente en Perú y, en todo caso, quién tiene las mayores posibilidades?

Probablemente hoy, tengamos este nuevo presidente y probablemente sea Maricarmen Alva, que es alguien que es de Acción Popular, un partido, supuestamente tradicionales, pero que ya perdieron toda su vida orgánica como partido e ideas. Y que, a su vez, tiene antecedentes de ser alguien muy polémica, también racista, con antecedentes de violencia incluso dentro del mismo Parlamento. Con lo cual, si es que ya se eligiera, como todo parece previsible, probablemente haga aún más que la crisis se erosione aún más.