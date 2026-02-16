Un periodista boliviano identificado como F. Jesús Z.S. fue secuestrado, torturado y mutilado tras cubrir un acto de campaña electoral en El Alto. Según afirmaron en un comunicado las organizaciones de prensa de Bolivia, los agresores "le cortaron la lengua con un arma cortopunzante". El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 12 de febrero, cuando el comunicador regresaba a su casa.

Una vez terminado el acto de campaña relacionado con las elecciones regionales del próximo 22 de marzo, un grupo de desconocidos lo interceptó, le pegó y lo metió a la fuerza en un vehículo. Así lo llevaron hasta un terreno baldío ubicado a unos 15 kilómetros, mientras lo amenazaban: “Ahora sí, periodista de mierda te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes”. Finalmente, lo acogotaron y le hicieron unos cortes en la lengua.

Javier Milei arremetió contra periodistas durante el fin de semana: "Olor a sobre"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Después del ataque, el periodista recibió atención médica en un hospital de El Alto, donde le hicieron una intervención quirúrgica en la lengua. El sábado formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y se sometió a una pericia en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El médico que lo atendió aseguró que los cortes en la lengua fueron intencionales, no lesiones accidentales.

Denuncian que la intención es "silenciar" al periodista

Los gremios de prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), denunciaron en un comunicado conjunto que se trataba de una grave intimidación para "silenciar" al profesional. “Este atentado no puede interpretarse como un simple hecho de inseguridad ciudadana”, aseguraron, y argumentaron que las amenazas, la violencia y el robo de herramientas de trabajo “evidencian un acto premeditado con el objetivo de amedrentar y silenciar su labor periodística”.

Las hipótesis apuntan a que los atacantes buscaron detener las investigaciones y publicaciones del periodista sobre usurpación o toma de tierras en El Alto, que involucran corrupción en la apropiación de predios sin derechos de propiedad y la legitimación mediante instrumentos falsificados.

El Gobierno asegura que el caso "no quedará impune"

El Ministerio de Gobierno boliviano condenó la agresión mediante un comunicado. “Este hecho constituye en una terrible agresión contra el trabajo de quienes conforman el gremio periodístico, y representa una amenaza directa contra la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales del sistema democrático”, señala el texto. Además asegura: “No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad”, y finalmente subraya: “El caso no quedará impune”.

Día 788: Un troll center para "corregir" a los periodistas

Los gremios exigieron “una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que identifique y sancione” a los autores materiales e intelectuales. Demandaron además “garantías de protección efectivas” para el periodista y su familia. Aseguraron que el hecho "se inscribe en un contexto de violencia persistente contra periodistas, alimentado por la impunidad", en relación a casos anteriores de intimidación a la prensa.

MB/ff