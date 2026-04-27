La Casa Blanca responsabilizó a la prensa y a la oposición por la violencia política en Estados Unidos

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó a la prensa y al Partido Demócrata de la "violencia política" en Estados Unidos tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales del pasado sábado. En la misma línea lamentó "otro intento de asesinato contra" el presidente Donad Trump.

"Se suponía que el sábado sería una velada alegre celebrando la libertad de expresión (...) En cambio, la noche fue secuestrada por un individuo anti-Trump desquiciado que viajó por todo el país para asesinar al presidente y a tantos funcionarios de la Administración como fuera posible", declaró en una conferencia de prensa.

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Leavitt incidió en que se trata del tercer intento de asesinato "importante" contra el republicano en dos años. "Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado intentos de asesinato tan repetidos y graves (...) Nadie en los últimos años ha enfrentado más balas ni más violencia que el presidente Trump", sostuvo.

La portavoz aseguró que el Trump "está dispuesto a arriesgar su propia vida" por sus ciudadanos, pero advirtió que no por ello " el miedo constante a la violencia política" puede impregnar la sociedad estadounidense. "Podemos y debemos tener desacuerdos firmes en este país. Pero esos desacuerdos deben ser pacíficos", argumentó.

En este sentido, Leavitt consideró que la violencia "surge de la demonización sistemática" que enfrenta Trump por parte de los periodistas y miembros del Partido Demócrata. "Esta retórica de odio, constante y violenta, dirigida al presidente Trump día tras día durante once años, ha contribuido a legitimar la violencia y nos ha llevado a este oscuro momento", aseguró.

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"El culto de odio de la izquierda contra el presidente y todos los que lo apoyan y trabajan para él ha dejado a varias personas heridas y muertas, y casi lo hizo de nuevo este fin de semana", lamentó.

La portavoz aprovechó para incluir en estas acusaciones al presentador y humorista Jimmy Kimmel: "Calificó de forma repugnante a la primera dama, Melania Trump, de viuda en espera. ¿Quién en su sano juicio diría que una esposa estaría radiante ante el posible asesinato de su amado esposo?", señaló.

Este mismo lunes, el matrimonio Trump exigió el despido de Kimmel de la cadena ABC News. El presentador afirmó que Melanie Trump "brillaba como una viuda impaciente" días previos al atentado en el hotel Hilton de Washington.

BGD / EM