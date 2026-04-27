El atacante de la gala de medios fue imputado por intento de asesinato de Donald Trump

El hombre acusado del tiroteo en una gala de prensa a la que asistió Donald Trump este fin de semana fue procesado ante el tribunal el lunes por cargos de intentar asesinar al presidente y de dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, de 31 años, se enfrenta a una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante el incidente ocurrido el sábado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

Allen, que llevaba un mono azul, no presentó un acuerdo de culpabilidad en la audiencia en un tribunal federal en la capital de Estados Unidos. Fue detenido a la espera de su próxima comparecencia en el tribunal.

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Los fiscales dijeron al tribunal que Allen llevaba una escopeta de bombeo, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó romper la seguridad en el hotel Hilton, donde se celebra la cena anual de la WHCA durante décadas.

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Se dispararon varios tiros antes de que fuera sometido en un caótico enfrentamiento cerca de un puesto de control. Cole nunca llegó a acercarse a Trump ni a los demás invitados que asistían a la gran cena en una planta baja.

Funcionarios de la administración afirman que el ataque al hombre de California fue el tercer intento de asesinato contra Trump, de 79 años, en dos años.

La Casa Blanca ha culpado a un "culto de izquierdas al odio" de incitar a la violencia, señalando a políticos demócratas que han acusado a Trump de intentar acumular poderes autoritarios.

El propio Trump rompe rutinariamente el precedente con insultos a oponentes, los medios de comunicación, jueces, líderes extranjeros y el jefe del banco central.

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El sábado, Trump fue evacuado apresuradamente del recinto por agentes del Servicio Secreto tras el estallido de disparos.

Las imágenes de vídeo mostraron que el tirador logró pasar corriendo junto a la primera línea de seguridad. No murió nadie, pero una bala alcanzó el chaleco antibalas de un agente, según las autoridades.

En una entrevista con CBS el domingo por la noche, le preguntaron a Trump si temía que hubiera bajas mientras el gobierno y la élite mediática de Washington se escondían en la cena de etiqueta en la planta baja.

"No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump.

The New York Post dijo que Allen había escrito en un mensaje compartido con su familia poco antes del ataque que sus objetivos serían "priorizados de más alto a menor rango".

Abarrotados en el recinto estaban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, y cientos de invitados.

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Trump dijo en una rueda de prensa apresuradamente organizada a altas horas de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se había caído, antes de darse cuenta de que eran disparos.

Dijo que esperaba que la gala se reprogramara en un mes, y añadió que el recinto del hotel "no era especialmente seguro", mientras surgieron preguntas sobre los protocolos de seguridad del presidente.

El hotel ha organizado cenas de gala para la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca durante décadas sin ningún incidente. La WHCA siempre invita a los presidentes en ejercicio a asistir, pero el sábado fue la primera vez que Trump aceptó.

Trump fue objetivo de un intento de asesinato durante un mitin presidencial en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado disparó varios tiros, matando a un espectador y hiriendo levemente al presidente en la oreja.

Unos meses después, otro hombre fue arrestado tras ver el cañón de un rifle asomando entre los arbustos en el perímetro del campo de golf de West Palm Beach donde Trump estaba jugando una ronda.