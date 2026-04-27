El sospechoso del ataque en la cena a la que asistía Trump acumuló armas durante años

El hombre acusado de irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca pasó años adquiriendo discretamente su arsenal, comprando una escopeta a un comerciante de armas en Torrance, California, ocho meses antes del ataque y una pistola semiautomática dos años antes, según un perfil de inteligencia policial revisado por Bloomberg.

Cole Tomas Allen, de 31 años, compró una escopeta Maverick calibre 12 de acción de bombeo en Turner’s Outdoorsman en Torrance en agosto de 2025 y una pistola semiautomática Armscor en CAP Tactical Firearms en Lawndale en octubre de 2023, según el perfil.

Allen, quien obtuvo un título en ingeniería mecánica en Caltech en 2017 y cursaba una maestría en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills hasta 2025, luego viajó a través del país en tren. Tomó Amtrak desde Los Ángeles a Chicago y luego a Washington antes de registrarse en el Washington Hilton, donde se alojó durante varios días antes del ataque, dijo el fiscal general interino Todd Blanche el domingo en el programa Face the Nation de CBS.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tirador en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca calificó a Trump como "pedófilo, violador y traidor"

Los objetivos exactos y los motivos del sospechoso no estaban claros, aunque envió un extenso manifiesto a familiares que fue revisado por Bloomberg, en el que aparentemente criticaba al presidente Donald Trump como un “traidor” que cometió crímenes. Señaló que, para minimizar víctimas, usaría munición de perdigones en lugar de balas sólidas. Firmó el documento como “Friendly Federal Assassin”.

“Tenía mucho odio en su corazón desde hace bastante tiempo”, dijo Trump a Fox News el domingo. “Era algo religioso, fuertemente anticristiano”.

Fox News también informó que el hermano del sospechoso había alertado a la policía en New London, Connecticut, sobre el manifiesto. “Su familia dijo que tenía grandes dificultades”, señaló Trump. “Tal vez deberían haberlo reportado con más firmeza, probablemente, pero es algo difícil de hacer, supongo”.

Tiroteo en la cena de corresponsales: el manifiesto del atacante expone fallas de seguridad y reaviva la alarma en Washington

Evidencia preliminar sugiere que Allen apuntaba a funcionarios del gobierno, dijo Blanche, aunque se negó a dar detalles. Allen no está cooperando con los investigadores.

El ataque probablemente generará un mayor escrutinio sobre la seguridad en los trenes. A diferencia de los viajes aéreos, los pasajeros no están obligados a declarar armas de fuego en Amtrak. Blanche dijo que los investigadores aún no han determinado cómo Allen transportó las armas entre estados, pero rechazó los llamados a endurecer los protocolos.

“No creo que la narrativa aquí sea cambiar las leyes”, dijo.

Allen enfrenta dos cargos federales: uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un funcionario federal con un arma peligrosa. Se esperan cargos adicionales, dijo Blanche. Tiene prevista su comparecencia el lunes en un tribunal federal en Washington.