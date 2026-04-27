Este domingo, tras el ataque de Cole Tomas Allen durante la cena anual de corresponsales en la Casa Blanca, Donald Trump concedió una entrevista a CBS en la que afirmó que su agresor “debería ser fichado por la NFL”, en alusión a la velocidad con la que logró atravesar el control de seguridad. Además, el mandatario cuestionó a la periodista Norah O’Donnell por leer fragmentos del manifiesto del atacante: “Deberías avergonzarte de ti misma por leer eso”, le reprochó.

“Corrió 45 yardas, dicen, y simplemente fue hacia allí, y luego boom, lo atravesó (el puesto de seguridad)”, describió el presidente estadounidense, en referencia a las imágenes difundidas en un video que él mismo publicó en su cuenta de Truth Social. “Creo que la NFL debería ficharlo”, añadió.

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Donald Trump cruzó a Norah O’Donnell por la lectura del manifiesto de Cole Allen

En otro pasaje del reportaje, la conductora Norah O’Donnell leyó un extracto del documento en el que el agresor hacía alusión a Trump: “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”. El presidente interrumpió de inmediato, rechazó esas afirmaciones y cuestionó la decisión de leerlas. “Deberías avergonzarte de ti misma por leer eso porque yo no soy ninguna de esas cosas”, afirmó.

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“Estaba esperando que leyeras eso. Sabía que lo harías porque eres una persona horrible. Gente horrible. Yo no soy un violador, no violé a nadie”, replicó Trump. Luego, en lo que pareció una alusión a sectores vinculados al Partido Demócrata, agregó: “Tus amigos del otro lado del plató son los que estuvieron involucrados con Epstein y otras cosas”.

El jefe de Estado también abordó el accionar del dispositivo de seguridad encargado de retirarlo del lugar donde se desarrollaba el evento al momento de los disparos. La entrevistadora marcó el lapso que demandó su evacuación. “Fue un poco culpa mía”, respondió Trump, al señalar que pretendía observar lo que ocurría.

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En esa línea, O’Donnell mencionó que Allen se topó con un esquema de seguridad menos complejo de lo esperado, al que calificó como “incompetente”. “Este nivel de incompetencia es una locura”, citó la periodista. Frente a eso, el mandatario respondió: “Él también fue bastante incompetente, porque lo atraparon. Y lo hicieron con bastante facilidad”.

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Quién es Cole Tomas Allen

El agresor, un docente de 31 años oriundo de Torrance, California, indicó en su escrito que el presidente no constituía su único objetivo. En el texto, planteó la intención de alcanzar a “funcionarios de la Administración priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo”.

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En el mismo documento, Allen expuso parte de sus motivaciones: “No soy un niño de escuela víctima de una explosión, ni un niño que muere de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando una persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes".

El hombre se desempeñaba como profesor part-time en la firma C2 Education. Meses antes, la empresa lo había destacado como “profesor del mes”, según publicaciones difundidas en redes sociales. También se presentaba como desarrollador de videojuegos.

NG/ff