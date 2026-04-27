El tirador de la Cena de Corresponsable de la Casa Blanca calificó a Trump como "pedófilo, violador y traidor"

El tirador de la Cena de Corresponsable de la Casa Blanca, Cole Tomas Allen, dejó escrita una nota antes de irrumpir en el evento con un arma de fuego. Allí calificó a Donald Trump de "pedófilo, violador y traidor" y declaró sus intenciones de atacar a otros cargos públicos.

En el mensaje, filtrado a los medios de comunicación, Allen planteó no tener "intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes". "Siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración", siguió.

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Además del presidente, el tirador pretendía atacar a "cargos públicos, sin incluir a Kash Patel (director del FBI). "Son el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo", explicó Allen, que firma como Cole 'Fuerzafría' 'Amistoso Asesino Federal' Allen.

Sin embargo, en el caso de los agentes del Servicio Secreto expresa su intención de "incapacitarlos de forma letal, si fuera posible" porque son "objetivos, solo si fuera necesario". El documento explica también que utiliza perdigones y no balas para evitar daños mayores.

A nivel práctico, Allen expresa su sorpresa por la falta de seguridad dentro del hotel, con las medidas dirigidas principalmente al exterior y a los manifestantes. "Parece que nadie ha pensado qué pasa si alguien se registra el día anterior. Este nivel de incompetencia es demencial", explicó.

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En el mensaje considera que "poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor". Así, cita "violaciones en centros de detención", a "los pescadores ejecutados sin juicio" o a "la adolescente violada por los muchos criminales de esta administración".

Más adelante, Allen pide perdón a su familia, amigos y entorno en general, y argumenta que "si hubiera habido otra forma de hacerlo, lo habría hecho". El texto fue enviado a sus familiares momentos previos a comenzar el ataque.

El tirador irrumpió el sábado por la noche en el control de seguridad para acceder al actor del Hotel Washington Hilton. Allí se encontraba Donald Trump, miembros del Gobierno y periodistas, pero fue reducido por los agentes no sin antes herir a uno de ellos de un disparo.

Allen, de profesión profesor y de 31 años, podría enfrentar dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

BGD/ML