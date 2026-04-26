Israel lanzó nuevos ataques en Líbano y Benjamin Netanyahu acusa a Hezbollah de “desintegrar” el alto el fuego

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que Israel lanzara una nueva serie de ataques en el sur del Líbano, en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego vigente entre ambos países. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó al grupo Hezbollah de estar “desintegrando” la tregua alcanzada con mediación internacional.

Según denunció el gobierno israelí, en los últimos días se registraron lanzamientos de proyectiles y drones desde territorio libanés hacia el norte de Israel, lo que fue interpretado como una violación directa del acuerdo de cese del fuego. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaron los bombardeos sobre posiciones vinculadas a Hezbollah en el sur del Líbano.

Netanyahu sostuvo que las reiteradas acciones del grupo chiita están “desmantelando en la práctica” el alto el fuego y justificó la ofensiva militar como parte del derecho de Israel a defenderse ante amenazas activas o inminentes.

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Escalada de violencia en Líbano

La nueva ofensiva israelí se produce en un escenario de creciente inestabilidad, pese a que recientemente se había extendido por tres semanas el alto el fuego impulsado con mediación de Estados Unidos.

Sin embargo, los enfrentamientos nunca se detuvieron completamente. Desde el inicio de la tregua, ambas partes se acusaron mutuamente de incumplir el acuerdo. Hezbollah, por su parte, rechazó las acusaciones israelíes y afirmó que sus ataques constituyen una “respuesta legítima” a las acciones militares de Israel desde el comienzo del cese al fuego.

Netanyahu acusó a Hezbolla de violar el acuerdo de cese al fuego.

Los nuevos bombardeos incluyeron ataques a infraestructuras y posiciones estratégicas del grupo armado, en una dinámica que vuelve a poner en duda la viabilidad de una solución diplomática en el corto plazo.

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Un conflicto regional en aumento y una tregua cada vez más débil

El conflicto entre Israel y Hezbollah forma parte de una escalada más amplia en Medio Oriente, enmarcada en tensiones regionales que involucran a múltiples actores. El alto el fuego vigente —iniciado en abril de 2026— buscaba frenar las hostilidades tras semanas de intensos enfrentamientos, con miles de muertos y millones de desplazados en el Líbano.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, los ataques cruzados continúan y debilitan las negociaciones. La situación en la frontera entre Israel y Líbano sigue siendo altamente volátil, con riesgo de una escalada mayor si no se logra consolidar un acuerdo duradero.

MEG / EM