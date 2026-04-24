Benjamin Netanyahu confirma que padeció cáncer de próstata en secreto: "Estoy libre de la enfermedad"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló que fue diagnosticado en secreto con cáncer de próstata, aunque aseguró que tras el tratamiento se encuentra “libre de la enfermedad” y en “excelente estado físico”. A partir de un informe médico difundido por su oficina, se detalla la evolución del cuadro clínico del mandatario de 76 años.

Según el parte oficial, Netanyahu fue sometido el 29 de diciembre de 2024 a una cirugía en el Centro Médico Hadassah de Jerusalén para tratar una hiperplasia prostática benigna, un crecimiento no canceroso de la próstata.

Allí, el procedimiento fue exitoso y no presentó complicaciones. Durante controles posteriores, una resonancia magnética detectó una lesión mínima, de menos de un milímetro, considerada sospechosa.

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Netanyahu asegura estar plenamente recuperado y en un estado físico excelente

El análisis posterior confirmó la presencia de un cáncer de próstata en etapa inicial, sin evidencia de metástasis ni diseminación, y el tumor fue tratado de manera inmediata con un procedimiento específico que, según el propio Netanyahu, eliminó completamente la lesión. “Tuve un problema médico menor en la próstata que fue tratado por completo. Ya quedó atrás”, expresó el primer ministro en un mensaje publicado en la red social X.

Sin más, en el mismo comunicado afirmó que su estado de salud es óptimo: “Gracias a Dios, estoy sano”, “Me encuentro en excelente estado físico” y “El problema quedó completamente resuelto”.

Además, Netanyahu explicó que solicitó postergar la difusión del informe médico —originalmente fechado el 20 de abril— durante dos meses. Según indicó, la decisión buscó evitar que la información fuera utilizada en el contexto del conflicto regional: “Solicité retrasar la publicación para que no se difundiera en el punto álgido de la guerra”, sostuvo.

El anuncio coincide con los preparativos de su próxima visita oficial a Washington para discutir el cese al fuego en la región

El cáncer de próstata es una de las patologías oncológicas más frecuentes en hombres mayores de 70 años a nivel mundial. De acuerdo con organismos médicos internacionales, cuando se detecta en fases tempranas —como en este caso— presenta altas tasas de tratamiento exitoso y buen pronóstico.

Trump anuncia prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una extensión de tres semanas en el cese de hostilidades entre Israel y el Líbano. Así, este movimiento busca consolidar un espacio de negociación en la Casa Blanca para transformar la actual tregua temporal en un acuerdo de paz duradero.

Seguido a una segunda ronda de conversaciones tripartitas en Washington, el mandatario se mostró confiado respecto al futuro del conflicto fronterizo y aseguró que existen “grandes posibilidades” de alcanzar una paz definitiva este mismo año, además de confirmar que “pronto” se realizará una reunión de alto nivel con el primer ministro israelí y el presidente libanés Joseph Aoun, al tiempo que sostuvo que “debería ser algo sencillo” lograr un acuerdo.

A pesar del anuncio desde Washington, la realidad en la frontera sur del Líbano sigue siendo volátil. Desde el inicio de la tregua original el pasado 17 de abril, se han registrado incidentes que ponen en riesgo el pacto:

-Ataques recientes: Un bombardeo israelí en la localidad libanesa de Touline dejó dos muertos este viernes.

-Muerte de prensa: El miércoles pasado se reportó la muerte de la periodista libanesa Amal Khalil en Al Tiri, un hecho que el gobierno de Líbano ha calificado como "crimen de guerra".

-Intercepciones aéreas: Las fuerzas de defensa de Israel informaron haber interceptado varios cohetes lanzados por Hezbollah hacia territorio israelí en las últimas horas.

El presidente de los Estados Unidos anunció una extensión de tres semanas en el cese de hostilidades

Trump, enojado por Irán, podría retirar el apoyo al Reino Unido por Malvinas

Las cifras oficiales reflejan la magnitud de la crisis que las negociaciones en Estados Unidos intentan detener.

Más de 2.400 personas han muerto en el Líbano desde el reinicio de las hostilidades en marzo. El Consejo Nacional de Investigación Científica libanés estima que más de 50.000 viviendas han sido dañadas o destruidas, incluidas 17.700 completamente arrasadas. Israel, por su parte, mantiene una franja de seguridad de entre 5 y 10 kilómetros de profundidad en el sur del Líbano, un punto de fricción clave en las mesas de diálogo.

MV