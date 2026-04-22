La historia judía incluye tres episodios de florecimiento en el exilio: las grandes academias de la diáspora babilónica; el experimento de siglos en la España morisca y luego cristiana; y la experiencia judía estadounidense, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la experiencia estadounidense se encuentra bajo una amenaza cada vez más intensa, y las causas no son un misterio.

La polarización política, el colapso de los guardianes institucionales y la amplificación de las voces marginales en las redes sociales siempre iban a presionar a los judíos estadounidenses. Pero los efectos de estas fuerzas se han visto agravados por un factor contingente: la mala gestión de la relación de Israel con los Estados Unidos por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu durante sus décadas de dominio sobre la política israelí.

Dos innovaciones trascendentales han marcado este período. Primero, desde la coordinación de un discurso ante el Congreso en 2015 con los líderes republicanos —pese a las objeciones del presidente Barack Obama— hasta el respaldo al presidente Donald Trump en las elecciones de 2024, Netanyahu ha transformado la relación entre Estados Unidos e Israel de una alianza estratégica bipartidista en un acuerdo de facción con el Partido Republicano.

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Los funcionarios israelíes dirían que se trató de una maniobra defensiva porque los demócratas se estaban alejando de Israel. Pero esta afirmación confunde la crítica a las políticas israelíes, inevitable en una democracia sana, con la hostilidad hacia la existencia misma de Israel. En segundo lugar, Netanyahu ha convertido la seguridad de los judíos estadounidenses en una consideración secundaria en los cálculos de seguridad de Israel, intercambiable por ventajas políticas internas.

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Una vez más, los funcionarios israelíes tienen una respuesta preparada para esta acusación: un Estado judío fuerte redunda en beneficio de los judíos de todo el mundo y, por lo tanto, debe ser la máxima prioridad. Pero esta es una trampa lógica que exige que los judíos estadounidenses asuman las consecuencias de las decisiones israelíes en las que no tienen voto.

Las consecuencias son cuantificables. Los datos del FBI muestran que los delitos de odio antisemitas en los EE. UU. alcanzaron sus niveles más altos registrados en 2023, con 1.832 incidentes —un aumento del 63% respecto a 2022— y volvieron a subir en 2024, hasta los 1.938 incidentes.

La Liga Antidifamación, que incluye el acoso no criminal y el vandalismo en sus estadísticas, documentó 8.873 incidentes antisemitas en 2023 y un récord de 9.354 en 2024, con un aumento de los asaltos físicos del 21%. En una encuesta de febrero de 2025, el 77% de los judíos estadounidenses informaron sentirse menos seguros que antes del ataque de Hamás del 7 de octubre, y el 56% afirmó que el miedo les había llevado a alterar su comportamiento diario.

Mientras Netanyahu se codea con el Partido Republicano, los judíos estadounidenses siguen votando abrumadoramente a los demócratas. En 2024, las principales encuestas de votantes judíos y los sondeos a pie de urna encontraron que la entonces vicepresidenta Kamala Harris, oponente de Trump, ganó entre los votantes judíos por aproximadamente 45 puntos. Sin embargo, en un giro respecto a elecciones pasadas, las comunidades ortodoxas —aproximadamente el 9% de los judíos estadounidenses— se volcaron fuertemente a favor de Trump.

No ayuda el hecho de que, desde que comenzó la guerra de Gaza, la base progresista del Partido Demócrata se haya vuelto cada vez más contra Israel, aunque, como mostró una encuesta reciente, los judíos estadounidenses siguen confiando mucho más en los demócratas que en los republicanos para luchar contra el antisemitismo. La maniobra de Netanyahu con respecto a Irán ha empeorado mucho las cosas.

Visitó la Casa Blanca seis veces en el último año, más que cualquier líder extranjero en la historia diplomática estadounidense. Después de que EE. UU. se uniera a Israel para atacar a Irán, el Secretario de Estado Marco Rubio, al parecer accidentalmente, dijo a los periodistas que la administración Trump "sabía que iba a haber una acción israelí", lo que "precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses", a menos que EE. UU. se adelantara uniéndose al asalto inicial. Si a esto se suma el comentario de Netanyahu de que había "anhelado" atacar a Irán durante "40 años", resultaba difícil evitar la impresión de que Netanyahu maniobró para que Trump entrara en una guerra en Oriente Medio.

Esto sirve de alimento para las acusaciones de doble lealtad y las teorías conspirativas sobre los judíos que controlan secretamente los asuntos mundiales. Pero los judíos estadounidenses no pidieron esta exposición. Quienes apoyaron las políticas de Netanyahu no las idearon, ni consintieron en alimentar tropos antisemitas. Y la mayoría que se opone a sus políticas también se ve implicada por la afirmación de Israel de representar a todos los judíos.

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La falta de consideración de Netanyahu por la seguridad de los judíos estadounidenses es, desde su perspectiva, perfectamente racional. Necesita cobertura política estadounidense, y la mejor manera de obtenerla es tomándola prestada de los judíos estadounidenses —con quienes técnicamente no tiene ninguna obligación política— mientras cultiva a los cristianos sionistas evangélicos, a los políticos de MAGA y a otras figuras de la derecha proisraelí.

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Una ruptura total con Israel no es realista ni, para muchos, deseable. Las conexiones históricas y emocionales son auténticas y profundas, y la seguridad del Estado judío sigue siendo una preocupación legítima. Pero la solidaridad reflexiva con las políticas del gobierno israelí equivale a un subsidio sin rendición de cuentas.

Los judíos estadounidenses necesitan un marco en el que su condición de judíos no los implique automáticamente en las decisiones de un gobierno extranjero que no eligieron y al que no pueden destituir. Las tradiciones intelectuales del judaísmo, que valoran el argumento, el disenso y la responsabilidad ética, ofrecen exactamente esto. Durante décadas, la presión comunitaria hacia la unidad —que cumplió un propósito legítimo cuando la existencia de Israel estaba en duda— silenció estas tradiciones. Ahora que esa presión sirve únicamente a los intereses de Netanyahu, revivirlas se ha vuelto esencial.

Por supuesto, no hay garantía de que un gobierno israelí diferente se comportara de forma muy distinta. Un país formado bajo una amenaza existencial genuina, rodeado de enemigos que negaban su derecho a existir, estaba destinado a desarrollar una cultura política militante que trata a los judíos de la diáspora como un recurso, no como un socio. Netanyahu explotó y exacerbó esta tendencia, pero no la creó. Lo que sí ideó, o al menos perfeccionó, es la combinación de política partidista estadounidense y aventurismo en Oriente Medio que ha situado a los judíos estadounidenses en el fuego cruzado.

(*) Steven Simon, miembro distinguido y profesor visitante en el Dartmouth College, fue director senior para Oriente Medio y el Norte de África en el Consejo de Seguridad Nacional (2011-12).

CS