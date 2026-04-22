Feijoo salió por la puerta de magistrados tras declarar en la causa por los departamentos vinculados a Manuel Adorni

En una jornada marcada por un inusual despliegue de seguridad en los tribunales federales de Comodoro Py, el empresario Pablo Martín Feijoo se retiró este miércoles tras prestar declaración en la causa que investiga los departamentos vinculados al vocero presidencial Manuel Adorni, en un procedimiento que llamó la atención incluso entre los habituales asistentes al edificio judicial.

Operativo hermético y el vínculo con las propiedades de Manuel Adorni

Según pudo reconstruirse en el lugar, Feijoo abandonó el edificio en medio de un fuerte operativo policial. A diferencia del circuito habitual para testigos, fue conducido por el ascensor destinado a magistrados hasta el subsuelo y se retiró por la salida reservada para jueces, un mecanismo que fuentes presentes señalaron que no se había aplicado en casos recientes con exmandatarios como Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández, quienes en distintas oportunidades ingresaron y egresaron por accesos tradicionales bajo custodia.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue el cambio de apariencia del empresario, quien se presentó con el cabello rapado, una modificación estética que habría buscado dificultar su identificación inmediata por parte de quienes aguardaban en los pasillos y en el exterior.

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Tras finalizar su declaración, Feijoo se retiró en una camioneta marca Nissan, la misma que había sido utilizada días atrás por su madre en su declaración testimonial.

La actividad en el expediente continuó minutos después de la salida de Feijoo. Con el testimonio de Juan, el encargado del edificio donde vive Manuel Adorni. El hombre arribó portando cinco carpetas dentro de una bolsa, documentación que sería incorporada al expediente.

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De acuerdo con información recabada en tribunales, Juan será indagado en relación con las reformas realizadas en el departamento bajo análisis, en una línea investigativa que busca establecer el alcance de las obras ejecutadas, su financiamiento y los responsables técnicos y administrativos que intervinieron.

La declaración de Feijoo se desarrolló mientras en el exterior del edificio se mantenía una pequeña movilización de unas 50 a 60 personas pertenecientes al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que desplegó banderas y consignas sin que se registraran incidentes. La presencia policial se mantuvo durante toda la mañana, tanto en el ingreso principal como en los accesos laterales.

La investigación, que tramita en la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita, se encuentra en etapa de recolección de pruebas testimoniales y documentales, con nuevas citaciones previstas en función del avance de las medidas dispuestas en torno a las operaciones inmobiliarias y las modificaciones estructurales realizadas en las unidades bajo estudio.