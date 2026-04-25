Crece la interna en la OTAN por el conflicto bélico en Medio Oriente

La guerra en Irán y sus consecuencias políticas están sacudiendo la interna en Organización del Atlántico Norte (OTAN). El gobierno de Donald Trump está cada vez más indignado con alguno de los miembros de la coalición por su negativa a acompañarlo en este conflicto, especialmente España y Reino Unido.

Fuentes del gobierno estadounidense, según difundió la agencia internacional Reuters, se habría planteado suspender a España de la OTAN, en represalia por la oposición de este país a la guerra contra Irán.

Trump le reprochó recientemente a España que no permitiera el uso de bases militares situadas en la región de Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos en Irán, llegando incluso a amenazar con cesar el comercio bilateral.

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Desde hace meses, el mandatario estadounidense también viene criticando al gobierno de Pedro Sánchez por negarse a aumentar su gasto militar al 5% del PBI, tal y como establece el nuevo objetivo de la OTAN impulsado por Washington.

Ayer, Sánchez salió al cruce de la versión. “La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, apuntó.

“Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y el posicionamiento que haga en este caso el gobierno de los Estados Unidos”, señaló el jefe de Gobierno español en referencia a la filtración. España ingresó en la Alianza Atlántica en 1982.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dio un mensaje ambiguo respecto a la posible suspensión de España. “El Departamento de Defensa se asegurará de que el presidente (Trump) cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte”, dijo, dejando abierta esa posibilidad.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó ayer a los aliados de la Alianza a evitar enfrentamientos y mantenerse cohesionados frente a la crisis . “La OTAN debe permanecer unida. Creo que es una fuente de fortaleza”, declaró a los periodistas al margen de la cumbre de la UE en Chipre.