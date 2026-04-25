Atrapado en la guerra, cae la imagen de Trump y se cuestiona su capacidad

La presidencia de Donald Trump atraviesa su momento de mayor fragilidad. Lo que comenzó como un retorno triunfal a la Oficina Oval se ha transformado, según los datos de la última encuesta de The New York Times, en una crisis de confianza que amenaza con paralizar su agenda legislativa.

Con una aprobación que se desplomó, el mandatario ya no solo lucha contra la oposición política, sino contra la percepción pública de un declive personal.

Trump ha pasado de un 47% que le otorgaba un margen de maniobra para ejecutar sus políticas más agresivas, a solo un 38% que lo sitúa en una zona de vulnerabilidad legislativa justo antes de las elecciones de mitad de mandato (“midterms”) de noviembre.

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Al regresar a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump gozaba de lo que los analistas llamaron un “mandato de reafirmación”. Aunque sus números eran históricamente bajos para un presidente entrante, superaban con creces su situación actual. Incluso existía una mayoría de ciudadanos (52%) que, a pesar de la polarización, creía que el país retomaría el “rumbo correcto”. En apenas 15 meses de gestión, la aprobación cayó 9 puntos porcentuales.

Política y promesas incumplidas. La caída de Donald Trump no es un fenómeno de una sola causa, sino el resultado de una “tormenta perfecta” donde se mezclan promesas que no se respetaron, conflictos bélicos impopulares y un creciente escrutinio sobre su aptitud mental. El mandatario cumplirá 80 años en menos de dos meses.

La inflación persistente a causa de la guerra en Irán y los aranceles intempestivos a rivales y socios, así como una serie de órdenes ejecutivas polémicas en materia migratoria, alejaron al votante moderado.

El dato más revelador no es el “qué”, sino el “quién”: un 42% de los votantes que lo apoyaron en 2024 admiten ahora sentirse “preocupados” por la dirección del país. Esta erosión de su base es el síntoma más claro de que el blindaje retórico del presidente está fallando.

A diferencia de su primer mandato, Trump se enfrenta ahora a las consecuencias directas de la inestabilidad internacional. Su gestión del conflicto con la República Islámica de Irán fue el detonante principal de la desconfianza popular.

El electorado que votó por Trump esperando estabilidad económica hoy paga más de 100 dólares por llenar el tanque de combustible. La promesa de “energía barata” choca con la realidad de una guerra que disparó los precios del crudo.

Gran parte de su base electoral, representada por la agrupación MAGA y votantes independientes, se sienten traicionados. Trump prometió terminar con los conflictos externos, pero el despliegue de tropas y la retórica de aniquilación en Medio Oriente provocó el rechazo de 58% de los ciudadanos, quienes desaprueban su manejo de la situación iraní.

También el modelo económico de Trump, basado en aranceles agresivos (especialmente hacia China), ha empezado a pasar factura al consumidor promedio: los votantes perciben que los aranceles están encareciendo los productos básicos y la canasta alimentaria, en lugar de proteger la industria nacional como se prometió.

La encuesta del New York Times subraya que la confianza en su manejo económico es ahora inferior a la que tenían los demócratas Jimmy Carter o Joe Biden en puntos similares de sus presidencias, lo que habla de la crisis.

“Inestabilidad”. El otro punto crítico es el factor salud del mandatario. En 2025, el debate era ideológico. En 2026, la caída se ve alimentada por la percepción del deterioro físico y mental. Según el Times, mientras que al inicio solo los opositores cuestionaban su aptitud, hoy un segmento importante de votantes independientes cita la “inestabilidad cognitiva” como una razón para su desaprobación.

El informe del New York Times y recientes publicaciones en revistas médicas como The BMJ, pusieron sobre la mesa términos que antes eran tabú en la política de alto nivel.

Expertos señalan un aumento de la “incoherencia verbal” del presidente estadounidense y una “tangencialidad” extrema en sus discursos. Trump confunde nombres de aliados actuales con enemigos históricos de forma recurrente, lo que el 45% de los encuestados considera una señal de alarma.

Su comportamiento errático y decisiones de política exterior tomadas aparentemente por “impulsos emocionales” nocturnos han llevado a psiquiatras y exasesores a advertir sobre una posible “paranoia institucional” y desconexión de la realidad.

Durante el último tramo del gobierno de Joe Biden se especuló mucho sobre la débil salud mental del mandatario demócrata. El propio Trump fomentó los cuestionamientos, que finalmente hicieron que Biden renunciara a su candidatura.

Desatinos políticos. Otro factor inesperado en estos días fue el roce con sectores conservadores tradicionales. Insultos recientes hacia líderes religiosos y una retórica que algunos sectores cristianos consideran “blasfema” (como su autocomparación con figuras mesiánicas en redes sociales) provocó una caída de 4 puntos en su núcleo duro.

Al parecer, la caída de su imagen no es solo una cifra estadística, sino el síntoma de un país que comienza a cuestionar si el hombre al mando posee la estabilidad necesaria para navegar una economía inestable y un mundo al borde del conflicto.

Por primera vez, una mayoría de los estadounidenses no ve a Trump como un líder “poco ortodoxo” o “rebelde”, sino como un mandatario “impredecible por razones de salud”. El 72% considera que el país está “sin rumbo” claro.

Esta situación creó una percepción de vacío de poder en el electorado, que los demócratas y republicanos disidentes buscan capitalizar de cara a las legislativas de noviembre de 2026.