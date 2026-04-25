Estados Unidos e Irán reanudan el diálogo, con Ormuz bloqueado

Los gobiernos de Irán y de Estados Unidos volvieron a enviar negociadores a Pakistán, país que actúa como mediador, y se espera que retomen este fin de semana la mesa de diálogo para trata de buscar una solución al conflicto.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Islamabad “con el fin de mantener conversaciones con representantes de la delegación iraní”. “Esperamos una conversación fructífera”, afirmó.

Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ayer, a Islamabad, la capital paquistaní.

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Araqchi “sostendrá reuniones con altos funcionarios de Pakistán para abordar los últimos acontecimientos en la región así como los esfuerzos en curso a favor de la paz y la estabilidad”, declaró el ministro paquistaní de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas por las posiciones irreductibles de ambas partes. Pese a ello, el presidente Donald Trump prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.

Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Omán y, particularmente, a Moscú para “consultas bilaterales” sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní. La intención del canciller iraní es ver cuánto apoyo tiene aún de Vladimir Putin.

Ormuz sigue interrumpido. Tras semanas de bombardeos y ataques de represalia, el interés está ahora puesto en el estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo y del gas mundiales.

En respuesta al cierre de esta vía marítima por parte de Teherán, Washington impuso el 13 de abril un bloqueo paralelo de los puertos iraníes para obligar a la república islámica a aceptar compromisos.

El jueves pasado, Trump ordenó a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que iraní que complique el paso. “He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No vacilaremos”, dijo, y agregó: “Además, nuestros barreminas están despejando el estrecho en este momento”.

El bloqueo de Estados Unidos busca asfixiar económicamente a la República Islámica. “Si el bloqueo dura más de dos o tres meses, puede causar más daños” a Irán, subraya Saeed Laylaz, analista económico y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Pero aclara que los daños “causados a los países del sur del golfo Pérsico serán sin duda más importantes”.

El mercado petrolero, en tanto, mostró señales optimistas ayer ante la reanudación de las conversaciones entre Washington y Teherán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. “El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana”, declaró Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de EE.UU., quien lideró las conversaciones iniciales, decidió no participar. A pesar de la prórroga indefinida de la tregua, la ecuación para el mercado petrolero es simple: mientras el estrecho de Ormuz permanezca bloqueado, el volumen de petróleo disponible disminuirá día tras día. Los precios se mantienen actualmente muy por encima de su nivel de antes del conflicto (100 a 105 dólares el barril), cuando el crudo cotizaba a 70 dólares por barril.