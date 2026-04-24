El Riesgo País de Argentina, medido por JP Morgan, finalizó el viernes 24 de abril de 2026 con una cotización de 557 puntos básicos. Este valor, obtenido de los registros oficiales de Rava Bursátil, evidencia una tendencia alcista en la jornada, reflejando el impacto de factores externos, como la tensión en Medio Oriente que presiona los rendimientos financieros, y factores internos que condicionan el ánimo de los mercados.

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Al cierre de la jornada de este viernes 24 de abril de 2026, el índice de Riesgo País de la Argentina, que monitorea la sobretasa que el país debe abonar por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se ubicó en los 557 puntos básicos, según los datos proporcionados por Rava Bursátil.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador mostró una marcada volatilidad. Según el histórico de Rava Bursátil, el lunes 20 de abril el índice cerró en 526 puntos. Con el transcurso de los días, la cifra experimentó variaciones diarias, consolidando un recorrido alcista hacia el cierre de la semana financiera.

El jueves 23 de abril, el marcador alcanzó los 549 puntos básicos, lo que anticipó el movimiento observado durante la última rueda. Este comportamiento fue objeto de análisis por diversos especialistas, quienes observaron la interacción entre el contexto internacional y la selectividad de los inversores hacia los activos locales.

Al llegar al viernes 24, el índice cerró finalmente en 557 unidades. Este nivel representa el punto máximo registrado en el periodo inmediato, contrastando con la estabilidad relativa que el indicador había intentado mantener a principios de la semana, en un marco de alta sensibilidad a las noticias económicas globales.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide la sobretasa que un país debe pagar sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos para financiarse. Es uno de los indicadores financieros más seguidos por inversores, empresas y analistas para comprender la percepción del mercado sobre la capacidad de pago de una nación.

De acuerdo con la definición técnica utilizada por Rava Bursátil, el indicador refleja "la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana". En términos prácticos, cuando este valor sube, implica que el costo de financiamiento para el Estado argentino se encarece, lo que suele estar vinculado a una mayor desconfianza o incertidumbre.

Este índice, calculado específicamente por JP Morgan como el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index), funciona como un termómetro de la confianza. Su evolución diaria permite observar cómo los factores internos —como la actividad económica local— y externos —como las tasas de interés internacionales o conflictos geopolíticos— influyen directamente en la valoración de los títulos de deuda argentina en los mercados internacionales.