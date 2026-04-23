El Riesgo País subió a 549 puntos básicos en una jornada marcada por la cautela en los mercados globales

El Riesgo País, elaborado por el JP Morgan, cerró este jueves 23 de abril de 2026 en los 549 puntos básicos. Este valor refleja un aumento de 14 unidades en comparación con la jornada anterior, en un contexto donde los bonos soberanos en dólares exhibieron una retracción promedio del 0,7%.

Al cierre de la jornada bursátil de este jueves 23 de abril de 2026, el indicador medido por el JP Morgan alcanzó los 549 puntos básicos. Este movimiento al alza se produjo en una rueda donde los índices de Wall Street operaron en baja y los activos locales acompañaron la tendencia negativa de los mercados internacionales.

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La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos días, el indicador ha mostrado una dinámica de oscilación. Tras cerrar la semana pasada en niveles cercanos a los 519 puntos, el índice experimentó movimientos alcistas que lo llevaron a perforar nuevamente la barrera de los 530 puntos a comienzos de la semana corriente, consolidando la cifra actual.

El comportamiento del índice durante estos días ha estado estrechamente ligado a la performance de los bonos soberanos en dólares, los cuales suelen ser la variable fundamental que utiliza el JP Morgan para el cálculo. La volatilidad observada en la renta fija argentina durante el mes de abril ha sido un factor determinante en las variaciones diarias reportadas por el mercado.

Es preciso destacar que, según los registros históricos de Rava Bursátil, el indicador ha mostrado diferentes niveles de resistencia y soporte en lo que va del cuarto mes del año. Esta semana, el riesgo país ha intentado estabilizarse tras las fluctuaciones detectadas en las ruedas previas, reflejando las expectativas de los inversores internacionales sobre los títulos públicos argentinos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice financiero, comúnmente conocido como el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index), elaborado por la entidad JP Morgan. Su función principal es cuantificar la diferencia —o sobretasa— que un país debe pagar por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son considerados activos libres de riesgo.

Este indicador es fundamental para el mercado, ya que ofrece una medida de la percepción que los inversores tienen respecto a la capacidad de un Estado soberano para honrar sus compromisos de deuda externa. Un nivel más alto de puntos básicos implica que el mercado percibe una mayor incertidumbre o riesgo de incumplimiento, lo que encarece el costo de financiamiento para el país.

El índice es monitoreado diariamente por analistas, inversores institucionales y empresas, sirviendo como una referencia clave para la toma de decisiones económicas y financieras. Dado que los bonos son activos que cotizan permanentemente, el Riesgo País se actualiza en tiempo real durante las horas de operación de los mercados, capturando las expectativas inmediatas del escenario global y local.