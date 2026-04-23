Martín Simonetta sobre el bitcoin: “Los mercados anticipan una solución”

En un contexto global atravesado por la incertidumbre geopolítica, el economista Martín Simonetta analizó el comportamiento del bitcoin, el precio del petróleo y el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía mundial.

En diálogo con Canal E, el especialista explicó que los mercados están reaccionando a señales contradictorias entre anuncios políticos y la realidad del conflicto, lo que genera volatilidad en distintos activos financieros.

Bitcoin y mercados que anticipan un posible acuerdo

Simonetta señaló que el comportamiento de las criptomonedas no es aislado. "Se manifiesta algo parecido en otros activos como las acciones tecnológicas o el S&P 500", afirmó.

En ese sentido, explicó que los mercados parecen descontar una resolución del conflicto. "Como que estuvieran anticipando una solución en Medio Oriente", planteó, aunque aclaró que esa expectativa no está confirmada.

Un conflicto abierto y con final incierto

El economista advirtió que la situación geopolítica sigue siendo frágil. "No se ve claramente que este conflicto esté guiado por un cierre rápido", sostuvo.

Además, destacó que existen múltiples intereses en juego. "No todos los actores tienen incentivos para terminar la guerra en el corto plazo", expresó, marcando la complejidad del escenario.

El impacto del petróleo en la economía global

Uno de los puntos centrales del análisis fue la suba del precio del petróleo. "Cuando el Brent supera los 100 dólares, empieza a preocupar a toda la economía", explicó.

Según indicó, este aumento tiene consecuencias directas. "Sube el costo del combustible y eso impacta en el bolsillo de los consumidores", señaló, en referencia a la economía real.

Este fenómeno no solo afecta a Estados Unidos, sino que repercute en toda la economía global, encareciendo la producción y el transporte.

Estados Unidos y señales de debilidad

Simonetta también analizó el rol de la potencia norteamericana. "El caso de Irán está mostrando un aspecto de debilidad de Estados Unidos", afirmó.

En ese sentido, explicó que el conflicto tiene costos políticos y económicos. "No es una guerra rápida y eso desgasta la imagen presidencial", indicó, en un contexto electoral clave.

Expectativas, economía y desaceleración global

El economista remarcó que la incertidumbre impacta en la actividad. "La economía global funciona como una locomotora", describió.

Cuando esa dinámica se frena, las consecuencias se multiplican. "Si se ralentiza, todos los que vienen atrás también se detienen", explicó, reflejando el efecto dominó en el sistema económico.

Además, subrayó el clima general de preocupación. "Hoy la gente está preocupada por su trabajo y por la guerra", señaló.

Recursos naturales y la nueva disputa global

El análisis también incluyó la competencia por recursos estratégicos. "Las tierras raras y la energía son factores clave en esta disputa", sostuvo.

En ese marco, destacó el rol de distintas regiones. "Argentina, Bolivia y Chile tienen recursos estratégicos como el litio", indicó, posicionando a la región en el mapa global.

Finalmente, planteó que la geopolítica actual está atravesada por una nueva lógica. "Existe una disputa de intereses entre Estados Unidos, China y otras potencias", concluyó, marcando el eje del conflicto mundial.