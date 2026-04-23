Eduardo Ibarra advirtió por el escenario electoral: “Hoy hay una situación de paridad”

En un contexto de creciente tensión política, el analista Eduardo Ibarra analizó el escenario electoral de cara a los próximos comicios y advirtió sobre la pérdida de iniciativa del oficialismo. En diálogo con Canal E, puso el foco en la caída de la imagen del Gobierno, la paridad electoral y las internas dentro de La Libertad Avanza.

Según explicó, el intento de avanzar con una reforma electoral y la eliminación de las PASO responde a una necesidad de recuperar el control de la agenda política en un momento de debilidad.

Caída en las encuestas

Ibarra fue claro al describir el momento político. "El gobierno viene muy golpeado y perdiendo popularidad", sostuvo al analizar los últimos indicadores.

En ese sentido, remarcó que la imagen del oficialismo atraviesa su punto más bajo. "Está en su piso histórico del 32%", indicó, en un contexto marcado por escándalos y cuestionamientos recientes.

Paridad electoral y regreso de la polarización

El analista destacó un cambio en la dinámica electoral. "Hoy se está dando una situación de paridad en el orden del 34%", explicó al referirse a la intención de voto.

Este escenario vuelve a instalar la polarización política entre los principales espacios. A diferencia del año pasado, el oficialismo ya no lidera con claridad, lo que abre el juego de cara a las próximas elecciones.

Internas en el oficialismo y disputa de poder

Ibarra también puso el foco en las tensiones internas dentro del Gobierno. "Hay una interna feroz, el triángulo de hierro se está requebrajando", afirmó.

Según detalló, existen diferencias entre los distintos sectores del oficialismo, lo que complica la estrategia política en un momento clave.

Kicillof se posiciona como líder opositor

Del lado de la oposición, el analista señaló un liderazgo más claro. "Se consolidó bastante Axel Kicillof con un 40%", expresó.

Además, explicó que el gobernador bonaerense gana terreno dentro del espacio opositor, superando ampliamente a otras figuras. Este posicionamiento lo ubica como uno de los principales competidores en el escenario nacional.

Las fórmulas, abiertas y en construcción

Consultado por posibles candidaturas, Ibarra fue cauto. "Hoy la polarización se estaría dando entre Milei y Kicillof", planteó al analizar las proyecciones actuales.

En ese sentido, sostuvo que las definiciones llegarán más adelante. "Hay candidaturas que se van a decidir a último momento", deslizó, marcando la volatilidad del escenario.

El rol de Bullrich y posibles rupturas

Uno de los interrogantes es el posicionamiento de Patricia Bullrich. "Si puede, le gustaría ser la candidata de centro-derecha", señaló.

No obstante, aclaró que su futuro político dependerá del desempeño del Gobierno. "Si al Gobierno le va muy mal, se le van a ir cayendo apoyos", advirtió.

El impacto del contexto internacional

Finalmente, Ibarra analizó el peso de la política global. "Lo de Brasil siempre tiene réplica en Argentina", afirmó al referirse a las elecciones en ese país.

También señaló la influencia de Estados Unidos. "Si a Trump no le va bien, eso va a afectar políticamente acá", explicó, en relación al alineamiento del Gobierno argentino.

De esta manera, el analista trazó un panorama abierto e incierto, donde las variables internas y externas jugarán un papel clave en la definición del rumbo político del país.