Palantir y la geopolítica: cómo la inteligencia artificial redefine el poder mundial

En medio de la creciente disputa global por la inteligencia artificial, el analista internacional Alejandro Laurnagaray analizó el rol de empresas como Palantir y advirtió sobre su vínculo con el poder político y militar de Estados Unidos.

En diálogo con Canal E, el especialista explicó que estas compañías no operan de manera independiente, sino que forman parte de una estructura más amplia de dominio tecnológico, con impacto directo en la seguridad, la defensa y la geopolítica global.

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Laurnagaray también se refirió al escenario internacional marcado por las tensiones en Medio Oriente. "Hay una intención clara de Estados Unidos de negociar y obtener concesiones de Irán", sostuvo.

Sin embargo, planteó que el desenlace es incierto. "Nadie puede asegurar si esta guerra se termina o se reinicia en unos días", señaló, al advertir sobre la complejidad del conflicto.

Palantir y el poder detrás de la inteligencia artificial

El analista fue contundente al describir el funcionamiento de estas empresas. "Son parte del poder económico, político, tecnológico y militar de Estados Unidos", afirmó.

En ese sentido, explicó que no se trata de compañías aisladas. "Todas las grandes tecnológicas tienen contratos con defensa, inteligencia y seguridad", remarcó, incluyendo a gigantes como Google, Amazon y Meta.

Además, subrayó el origen de este entramado. "Palantir fue creada con financiamiento de la CIA", indicó, destacando el rol del Estado en el desarrollo tecnológico.

Inteligencia artificial y uso militar

Laurnagaray detalló el uso concreto de estas herramientas en conflictos bélicos. "Procesan datos, detectan objetivos y orientan ataques", explicó sobre su funcionamiento.

Según señaló, la inteligencia artificial ya es parte central de la guerra moderna. "La IA está integrada en todos los aspectos bélicos", afirmó, en referencia a su utilización en operaciones militares.

Incluso, vinculó estas tecnologías con acciones específicas. "Se utilizó en conflictos como Gaza, Afganistán y operaciones de inteligencia", mencionó, marcando su impacto global.

Una disputa tecnológica global

El especialista advirtió que la competencia no es exclusiva de Occidente. "En China, Rusia e India también se están desarrollando sistemas similares", sostuvo.

En ese marco, planteó que la inteligencia artificial se convirtió en un eje estratégico. "Hay una gran carrera tecnológica en el mundo", expresó, al describir la disputa entre potencias.

El desembarco en Argentina y sus riesgos

La llegada de estas empresas al país también genera interrogantes. "Vienen a buscar contratos gubernamentales", afirmó.

En ese sentido, alertó sobre posibles consecuencias. "La capacidad de inteligencia se vuelve dependiente de intereses extranjeros", planteó, en referencia a la soberanía tecnológica.

Además, explicó que el impacto puede ser más amplio. "Estas tecnologías abarcan seguridad, salud y vigilancia política", advirtió, destacando su alcance.

“Los señores de la guerra moderna”

Finalmente, Laurnagaray sintetizó su visión sobre el rol de estas compañías. "Son los señores de la guerra moderna", afirmó.