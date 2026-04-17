Más allá de la reapertura del Estrecho de Ormuz, para un especialista “lo que falta resolver es la cuestión del plan nuclear de Irán”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, conversó con Canal E y se refirió a que la reciente apertura del Estrecho de Ormuz por parte de Irán generó un fuerte impacto inmediato en el precio del petróleo y reactivó las expectativas de una desescalada en el conflicto de Medio Oriente.

Alejandro Laurnagaray explicó que el movimiento del mercado responde directamente a decisiones políticas recientes: “Este fue el anuncio hecho por la República Islámica de Irán de la liberación del Estrecho”.

Avances en las negociaciones

En ese sentido, vinculó la medida con un contexto más amplio de negociación: “Se marca en el medio de las negociaciones”. Sobre la misma línea, remarcó que existen gestos recíprocos entre las partes. Entre ellos destacó que, “el anuncio del alto al fuego en el Líbano” y “la liberación del Estrecho a la navegación son dos puntos muy importantes”.

El punto crítico sigue siendo el desarrollo nuclear iraní. Laurnagaray señaló que, “lo que falta resolver es la cuestión del plan nuclear de Irán”, aunque aclaró que hay avances: “Yo creo que se están acercando las posiciones”.

Según analizó, el escenario actual es más favorable a un entendimiento que a una ruptura: “El más probable que yo observo hoy, a esta hora, es que la cuestión está encaminada hacia un cese de las hostilidades y un acuerdo”.

No hay avances en un posible tratado de paz

Sin embargo, el entrevistado evitó hablar de una paz definitiva: “No diría paz, porque hablar de paz en esa región sería muy pretencioso”. En cambio, planteó un escenario más realista: “Lo que se dice en estrategia, una desescalada”.

Esto implicaría que “no vamos a tener una guerra activa como la veníamos teniendo”, aunque persistirán tensiones estructurales en la región.