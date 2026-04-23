Oro, petróleo y bitcoin: el mercado no está corrigiendo, se está reorganizando

El oro cerca de máximos históricos, el petróleo reaccionando a shocks geopolíticos, Bitcoin consolidando tras su rally récord. Las señales están en todos lados, pero la mayoría las está interpretando mal.

Cuando los mercados se vuelven volátiles, existe una tendencia natural a hablar de “corrección”. Los precios subieron, ahora bajan. El ciclo se reinicia. Las narrativas se ajustan. Y seguimos.

La Justicia británica descarta a Londres y reabre el misterio: dónde está el oro del Banco Central

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero lo que estamos viendo a comienzos de 2026 es diferente. Los flujos de capital se están redirigiendo. La percepción del riesgo está cambiando de formas que no encajan en los esquemas tradicionales. La arquitectura de cómo los mercados globales asignan valor está cambiando. Para quienes trabajamos en la intersección entre finanzas tradicionales y activos digitales, esto no es una observación abstracta. Tiene consecuencias reales.

El oro no solo sube. Está siendo revalorizado.

El 1 de enero de 2025, el oro cotizaba en torno a los USD 2.625 por onza. A fines de ese mismo mes, había escalado hasta casi USD 2.800. En octubre, superó los USD 4.000 por primera vez en la historia. Cerró 2025 cerca de los USD 4.530, con una suba aproximada del 65% en el año. Y siguió avanzando. A comienzos de 2026, rompió los USD 5.000 y llegó momentáneamente a USD 5.400. Actualmente se mueve entre USD 4.500 y USD 5.100.

Eso implica un movimiento total cercano al 80% en poco más de un año.

La demanda estacional no explica esto. Tampoco el sentimiento minorista. Lo que hay detrás es compra estructural a una escala que no veíamos hace décadas. China ha acumulado reservas de oro durante quince meses consecutivos. Bancos centrales de todo el mundo están diversificando activamente fuera de activos denominados en dólares. J.P. Morgan estima que la demanda combinada de inversores y bancos centrales promediará alrededor de 585 toneladas por trimestre durante 2026.

Cuando el capital institucional se mueve de esa forma, está diciendo algo sobre cómo los actores más sofisticados del mundo están pensando el futuro. Hay menos confianza en los anclajes tradicionales y una mayor preferencia por reservas de valor sólidas.

El petróleo como termómetro geopolítico

El mercado energético cuenta una historia similar desde otro ángulo.

La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán llevó al Estrecho de Ormuz —por donde pasa aproximadamente el 20% del flujo global de petróleo y gas natural licuado— a un punto crítico. El tránsito de buques tanque cayó de un promedio de 24 por día a apenas cuatro en los momentos más tensos. El Brent trepó hasta los USD 113 por barril, casi duplicando los niveles de diciembre de 2025, y actualmente se mantiene en el rango de USD 100 a USD 110.

Lufthansa cancela 200.000 vuelos por la suba del petróleo y ajusta su operación en Europa

Las consecuencias fueron inmediatas. El aumento de los costos energéticos impactó directamente en la inflación. Los bancos centrales que se preparaban para recortar tasas tuvieron que reconsiderar. La Reserva Federal, el BCE y otros enfrentan ahora un escenario donde la presión inflacionaria proviene del lado de la oferta, no de la demanda. Y ese es un problema mucho más difícil de resolver con herramientas monetarias.

Para los inversores, el entorno macroeconómico no se va a normalizar tan rápido como muchos esperaban. Las tasas pueden mantenerse elevadas por más tiempo, las valuaciones de renta variable siguen bajo presión y la búsqueda de activos que se comporten de forma independiente al sistema tradicional dejó de ser una preferencia estratégica para convertirse en una necesidad.

Bitcoin: leer la señal detrás del ruido

En este contexto, la dinámica de Bitcoin suele ser mal interpretada.

Sí, cotiza entre USD 68.000 y USD 74.000, muy por debajo de su máximo histórico cercano a USD 126.000 alcanzado en octubre de 2025. Cinco meses consecutivos en rojo afectaron el sentimiento, y su correlación con las acciones estadounidenses (alrededor de 0,55 con el S&P 500) lo mantiene expuesto en escenarios de aversión al riesgo.

Pero lo importante está debajo de la superficie

Los holders de largo plazo —direcciones que mantienen Bitcoin por más de 365 días— redujeron drásticamente las ventas. Las ventas netas a 30 días cayeron un 87% entre principios de febrero y principios de marzo. Las ventas de mineros, que habían alcanzado casi 4.700 BTC diarios a mediados de febrero, bajaron a menos de 850. Estos no son patrones de un mercado en caída libre. Se parecen más a un mercado construyendo piso de forma silenciosa.

Lo que realmente diferencia este ciclo es el lado de la demanda. Los ETFs spot de Bitcoin —inexistentes en correcciones anteriores— hoy representan una demanda institucional constante. Las tesorerías corporativas siguen asignando capital. La infraestructura que conecta los mercados tradicionales con los activos digitales ya no es experimental: es operativa y está en expansión.

Por eso, cuando escucho que Bitcoin “falló” como cobertura o reserva de valor, entiendo que el análisis es incompleto. Tal vez aún no esté totalmente desacoplado de la renta variable, pero su base de inversores, su infraestructura de liquidez y su integración institucional son fundamentalmente distintas a las de hace apenas dos años. El ticker es el mismo. El mercado que lo rodea, no.

América Latina no sigue esta historia. La está escribiendo

En Iberoamérica, hay un patrón que se repite: en esta región no hace falta explicar la propuesta de valor de los activos digitales.

Las personas conviven con inflación, devaluación y controles de capital como parte de su día a día. En América Latina, las criptomonedas como reserva de valor no son un concepto teórico. Son una herramienta práctica.

Datos internos de nuestra firma muestran que, a mediados de 2025 muestran que el 46% de los usuarios globales cita la cobertura contra la inflación como principal motivo para tener cripto, frente al 29% del año anterior. En América Latina, ese porcentaje es aún mayor. La región también lidera en tenencia de tokens de redes públicas, con un 74% de usuarios que los poseen.

Pero lo más relevante es el nivel de sofisticación. En un encuentro reciente que organizamos en Buenos Aires, con KOLs, traders de alto volumen y referentes de la industria, las conversaciones no giraban en torno a predicciones de precio. Hablaban de macroeconomía, construcción de portafolios y el rol de los activos digitales en un sistema global que se está redefiniendo en tiempo real.

América Latina no es un mercado en etapa de aprendizaje. Es un mercado que ya internalizó la tesis y está ejecutando sobre ella.

Tres cambios que van más allá del precio

Para cerrar, hay tres transformaciones estructurales que trascienden los movimientos de corto plazo.

Primero, la re-regionalización del comercio global. Las sanciones a Rusia están redirigiendo flujos de crudo. India reduce importaciones, China las absorbe. Nuevos aranceles y políticas industriales están rediseñando las cadenas de suministro. Solo en 2025 se implementaron más de 3.000 nuevas medidas comerciales e industriales a nivel global, el triple que hace una década.

Segundo, el capital institucional descubrió el cripto y no se está retirando. ETFs spot de Bitcoin, acumulación corporativa, fondos soberanos diversificando hacia activos digitales. Ya no es narrativa: es flujo de capital.

Tercero, y esto es clave, América Latina emerge como protagonista. Una región acostumbrada a la volatilidad y a operar en contextos inciertos hoy tiene una ventaja competitiva en este nuevo escenario.

El mapa anterior ya no funciona

En mercados volátiles, la reacción instintiva es esperar claridad. Pero esa claridad, en los términos tradicionales, puede no llegar pronto.

Lo que estamos viviendo no es una disrupción temporal que va a resolverse volviendo a un equilibrio anterior. Está cambiando la forma en la que se asigna el riesgo, circula el capital y se almacena valor.

El rally del oro no es un fenómeno aislado. La prima geopolítica del petróleo no va a desaparecer de un día para otro. Y la consolidación de Bitcoin no es una caída: es una recalibración hacia una nueva etapa de integración institucional.

Los inversores que capturen mayor valor en los próximos meses no serán los que esperen que el viejo mapa vuelva a funcionar, sino los que ya empezaron a leer el nuevo.

(*) Ibero-America Lead Lead at MEXC

lr/LT