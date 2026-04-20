¿Quién es Satoshi Nakamoto? Afirman haber descubierto al creador de Bitcoin

El foco de la sospecha recae sobre Adam Back, criptógrafo británico y figura histórica del movimiento cypherpunk. La pista que encendió las alarmas fue una escena del documental de HBO sobre Bitcoin, donde Back, interrogado sobre su posible identidad como Satoshi, reacciona con tensión y pide que la conversación quede fuera de registro.

No es una prueba, pero sí un gesto que, en un universo obsesionado con el anonimato, resultó significativo para el ojo atento de Carreyrou. La investigación se apoya además en documentos revelados durante el juicio contra el australiano Craig Wright, quien en 2015 afirmó falsamente ser Satoshi.

Las evidencias son, sobre todo, de carácter técnico y lingüístico. El análisis de correos electrónicos, publicaciones en foros como Bitcointalk y el propio libro blanco de Bitcoin revela patrones llamativos: una mezcla de inglés británico y estadounidense, coincidencias en errores gramaticales, uso de expresiones poco comunes y hasta similitudes en el uso de guiones. En ese terreno, Back sobresale por encima de otros candidatos, con cientos de coincidencias estilísticas con los textos atribuidos a Nakamoto. Incluso el uso de términos técnicos y frases específicas parece alinearse con su perfil.

Pero la conexión va más allá del lenguaje. Back fue el creador de Hashcash, un sistema criptográfico que Satoshi utilizó como base para el mecanismo de minería de Bitcoin. Además, su trayectoria encaja con los pilares tecnológicos del proyecto: sistemas distribuidos, redes descentralizadas y programación en C++. Desde joven vinculado a la criptografía, y formado en la Universidad de Exeter, Back desarrolló ideas que anticipaban con notable precisión los principios fundamentales de Bitcoin, mucho antes de su aparición en 2008.

El contexto ideológico también es clave. Tanto Back como Satoshi estaban profundamente influenciados por el movimiento cypherpunk, una comunidad surgida en los años 90 que buscaba proteger la privacidad individual frente al avance del control estatal. Allí compartieron espacio figuras como Hal Finney, uno de los primeros colaboradores de Bitcoin y receptor de la primera transacción. La obsesión por crear un “efectivo electrónico” descentralizado, inmune a la censura y al rastreo, no era una ocurrencia aislada, sino el resultado de años de debate colectivo en listas de correo y foros especializados.

Sin embargo, el misterio sigue abierto. Otros nombres, como Nick Szabo o Peter Todd, también han sido señalados en distintas investigaciones, mientras que indicios circunstanciales —como la sincronía entre la desaparición de Satoshi en 2011 y la posterior aparición pública de Back en el ecosistema— alimentan tanto la sospecha como la duda. Incluso el criptógrafo argentino Sergio Demian Lerner aportó datos clave sobre la fortuna de Nakamoto que reconfiguraron el mapa de hipótesis.

Tal vez la respuesta nunca sea definitiva. Y quizás, como sostiene una parte de la comunidad bitcoiner, no debería serlo. Porque más allá de quién haya sido Satoshi, el verdadero logro fue diseñar un sistema que no depende de su creador.

La acumulación no para y Bitcoin enfrenta un momento lleno de posibilidades

En ese sentido, revelar su identidad podría ser menos importante que preservar el mito: ese que permite que Bitcoin siga funcionando como lo que siempre prometió ser, una red sin dueño donde, en teoría, todos somos Satoshi.