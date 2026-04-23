El cronograma de beneficios de Naranja X para abril ofrece una amplia variedad de opciones para optimizar el gasto familiar. Los clientes pueden acceder a descuentos directos, reintegros inmediatos en cuenta y planes de financiación en cuotas sin interés, vigentes según el rubro y el día de la semana.

Ahorros para participar de la Feria del Libro 2026

Transporte y combustible

El transporte público cuenta con beneficios destacados: los viajes en Subte tienen un 100% de descuento todos los días del mes, con topes de $10.000 por mes para débito y NFC, y $5.000 para dinero en cuenta (reintegro inmediato o en 96 horas). Asimismo, los viajes en colectivos mantienen el 100% de descuento con un tope de hasta $10.000 mensuales, con acreditación en 96 horas.

En combustibles, las cargas en estaciones GULF los sábados y domingos de abril tienen un 10% de descuento con tarjeta de crédito, con un tope de $3.000 por transacción que se refleja en el resumen de cuenta. Adicionalmente, las estaciones Iip S.A. ofrecen financiación de hasta 6 cuotas sin interés sin monto mínimo durante todos los días de abril y mayo.

Supermercados y compras de indumentaria

Los supermercados Changomas, Disco, Vea, Jumbo, Carrefour, Día y Coto ofrecen los martes de abril un 10% de descuento general, que se eleva al 25% con Plan Turbo, con topes de reintegro de $3.000 y $12.000 por semana respectivamente. Las compras pueden financiarse hasta en 12 cuotas sin interés (excepto en Carrefour y Coto). Además, Carrefour y Diarco mantienen la opción de 4 cuotas sin interés todos los días del mes mediante tarjeta de crédito.

Reintegros y sorteos en supermercados con MODO

Por otro lado, la indumentaria deportiva en Dexter, Moov, Stock Center y Adidas cuenta con un 20% de descuento y Plan Zeta de interés cero los lunes y martes. Los topes de reintegro alcanzan los $30.000 mensuales, extendiéndose a $40.000 para Adidas, con acreditación en el resumen de cuenta.

Gastronomía: viernes y sábados

Las propuestas gastronómicas se dividen según el día y la marca:

- Viernes: McDonald’s ofrece un 25% de descuento con Plan Turbo (tope de $12.000 mensuales, reintegro inmediato).

Beneficios en Cinemark Hoyts con BBVA y MODO

- Viernes y sábados: Los locales de KFC, Wendy’s, Ave Cesar y Sushi Pop, al igual que las heladerías Freddo, Daniel Helados y Lucciano’s, presentan un 30% de ahorro. También se suman Havanna, Café Martínez, Tostado y Pertutti con el mismo beneficio del 30%.

Todas las promociones gastronómicas mencionadas para viernes y sábados tienen un tope de reintegro de hasta $15.000 por persona al mes, con acreditación inmediata en cuenta. Se recuerda verificar la modalidad de pago permitida (dinero en cuenta o tarjeta de crédito) para asegurar el acceso al beneficio.

GZ / lr